Nachrichten-Ticker

04:44 Umfrage: Deutsche wollen eine andere EU

Berlin - Die Europäische Union sollte aus Sicht der Deutschen nicht so weitermachen wie bisher. Über den Reformweg gibt es aber keine Einigkeit. Das geht aus einer YouGov-Umfrage hervor, in der es um die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Strategien zur Zukunft der EU ging. Die Strategie "Weiter so" fand dabei die wenigsten Unterstützer: Nur 7 Prozent fanden diese Möglichkeit gut. Die relativ größte Zustimmung erhielt der Vorschlag einer umfassenden Erweiterung der Zusammenarbeit in allen ‎Politikbereichen.

04:42 Herne: Polizei fahndet weiter nach 19-Jährigem

Herne - Nach der Ermordung eines Neunjährigen in Herne bei Bochum sucht die Polizei intensiv nach dem mutmaßlichen Täter. "Wir fahnden so lange, wie es nötig ist", sagte eine Sprecherin. Der flüchtige Tatverdächtige Marcel H. soll den kleinen Nachbarsjungen umgebracht und Bilder davon ins Darknet gestellt haben. Das Kind war am Montagabend erstochen im Keller des 19-Jährigen in einer Arbeitersiedlung gefunden worden. Die Beamten warnten, der Verdächtige sei gefährlich und habe weitere Verbrechen angedeutet.

03:51 Gabriel setzt bei Krisentreffen auf Dialog mit Cavusoglu

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel will sich bei dem heutigen Krisentreffen mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu um eine Normalisierung bemühen. "Ich hoffe sehr, dass unsere Gespräche dazu beitragen, das Verhältnis wieder schrittweise in normale Bahnen zu bekommen", sagte Gabriel in den ARD-"Tagesthemen". Im Streit um von kommunalen Behörden verfügte Stopps für Wahlkampfauftritte türkischer Minister wies Gabriel Nazi-Vergleiche der türkischen Seite zurück. Es nütze aber nichts, jetzt ordentlich auf den Tisch zu hauen.

03:47 Australien schickt 17-Jährigen zum Eurovision Song Contest

Sydney - Australien geht beim Eurovision Song Contest in diesem Jahr mit dem 17-jährigen Isaiah Firebrace ins Rennen. Der letztjährige Sieger der australischen Casting-Show "The X-Factor" tritt mit der Ballade "Don't Come Easy" an. Im vergangenen Jahr belegte Australien, das beim ESC durch eine Sonderregelung dabei ist, Platz zwei. Das Finale findet in diesem Jahr am 13. Mai in der ukrainischen Hauptstadt Kiew statt. Deutschland ist mit Levina und ihrem Song "Perfect Life" dabei.

03:45 Terrorfall Amri: Regierung will Beck zum Opferbeauftragten ernennen

Berlin - Die Bundesregierung will den früheren SPD-Vorsitzenden Kurt Beck zum Beauftragten für die Opfer und Hinterbliebenen des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentats ernennen. Der 68-Jährige genieße "hohes öffentliches Ansehen und Vertrauen in Gesellschaft und Politik", sagte Bundesjustizminister Heiko Maas. Er sei genau der Richtige für diese Aufgabe. Das Kabinett will Beck heute zum Opferbeauftragten bestellen. Der Tunesier Anis Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen auf den Berliner Breitscheidplatz gesteuert und zwölf Menschen getötet. Dutzende weitere wurden verletzt.