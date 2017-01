Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Die künftige Verkehrssituation in der Innenstadt treibt die Händlervereinigung Weil-aktiv weiter um. Diese will nun selbst Geld in die Hand nehmen, um eine neue Idee von einem Architekten visualisieren zu lassen. Es handelt sich um einen Turm mitten im Schlaufenkreisel, der von der künftigen „Dreiländergalerie“, der Einkauf-Insel und von der Innenstadt mit jeweils einer Zuführung versehen werden soll.

Stein des Anstoßes ist für die Händler, dass es nun definitiv keinen Durchstich mehr geben wird, also der Verkehr von Lörrach über die Friedensbrücke nach Friedlingen führt. Ob angesichts dieses Verkehrsaufkommens die kalkulierten 400 Passanten pro Stunde über die Müllheimer Straße in Richtung der Innenstadt laufen, dahinter setzt Jürgen Rühle, Vorstandsmitglied von Weil-aktiv, ein dickes Fragezeichen. „Der Bereich wird für viele Kunden zum Problem.“ In der Konsequenz fürchtet er darum, dass diese Kunden nicht mehr in die Innenstadt-Geschäfte gehen.

Um eine Visualisierung ihrer Überlegungen umsetzen zu können, hat die Händlervereinigung sowohl bei der Stadt als auch bei Cemagg-Geschäftsführer Andreas Thielemeier beantragt, dass diese die Pläne zur Verfügung stellen. Mit der Finanzierung der Visualisierung wollen die Händler in Vorleistung gehen. Der zweite Teil, also die Machbarkeit, soll dann der Investor übernehmen.

Von den Überlegungen, die Müllheimer Straße im Zuge des Baus der Dreiländergalerie zu einem verkehrsberuhigten Bereich nach dem Modell „shared space“ auszubauen, hält Rühle hingegen nichts. „Wir glauben nicht, dass das funktioniert.“ Auch hält er nichts davon, dass erst einmal nichts an der Verkehrssituation geändert werde und es damit womöglich drei bis vier Jahre bis zur Umsetzung einer neuen Lösung dauere. „Wir wollen jetzt darauf hinweisen, was wahrscheinlich schief gehen wird.“ Auch dem Center dürfte laut dem Einzelhändler nicht daran gelegen sein, wenn es in Weil am Rhein ein Verkehrschaos gebe und dieses dann mögliche Kunden vergraule, die Weil wegen des stockenden Verkehrs meiden.