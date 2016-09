Die Markgräfler Trachtengruppe erlebt einen nicht für möglich gehaltenen Aufschwung. Schon mehr als 80 aktive Mitglieder zählt die Gruppe, seit Michael Lindemer als Vorsitzender und Jörg Roßkopf als sein Stellvertreter die Führung übernommen haben. Bekanntlich war die verdiente langjährige Vorsitzende Paula Röttele aus Altersgründen zurückgetreten. Mit Michael Lindemer unterhielt sich Siegfried Feuchter. Erlebt die Tracht eine Renaissance, wenn man den starken Mitgliederzuwachs bei der Markgräfler Trachtengruppe betrachtet" Wir arbeiten daran, dass sie eine Renaissance erlebt. Aber davon kann man erst sprechen, wenn es zur Selbstverständlichkeit wird, dass man zu bestimmten Anlässen die Markgräfler Tracht anzieht. Es muss sich in den Köpfen so verfestigen, dass man beispielsweise zum Winzerfest in der für unsere Region typischen Tracht geht. Es ist unser Ziel, bei feierlichen und festlichen Anlässen die Tracht zu tragen. Ich würde die Markgräfler Tracht auch mal beim Münchener Oktoberfest anziehen. Wie bitte" Als Gegenpart zu Dirndl und Lederhose" Nicht als Gegenpart. Man muss zeigen, aus welcher Region man kommt. Wir haben doch im Markgräflerland unsere eigene Kultur. Auf die können wir stolz sein, und das können und wollen wir auch zeigen. Mir schwebt vor, einen Vereinsausflug zum Oktoberfest zu organisieren – in Tracht versteht sich. Ich habe bereits mal in München vorgefühlt. Dort ist man aufgeschlossen, dass wir am Trachtenumzug beim Oktoberfest mitlaufen können. Was ist, wenn jemand gern Markgräfler Tracht tragen würde, aber keine eigene hat" Kann man diese kaufen" Bis jetzt leider nicht. Aber Interessenten können sich bei mir melden. Wer bei uns Mitglied ist, kann sich gegen Kaution eine Tracht oder einzelne Teile, wie Schultertücher oder Zylinder, beim Verein ausleihen. Aber um es deutlich zu sagen: wir sind kein Kostümverleih. Im Übrigen haben wir mit Carole Enderlin aus Ötlingen eine Schneiderin in unseren Reihen, die Trachten auf die persönlichen Wünsche und Maße anfertigt. Seit wann tragen Sie Gehrock und Zylinder" Bis dato gar nicht, denn ich habe selbst noch keinen. Ich helfe mir aus, indem ich einen schwarzen Anzug mit Weste anziehe – zu verschiedenen Epochen wurde diese Kombination ebenfalls als Männertracht getragen. Derzeit lassen wir 15 Gehröcke anfertigen. Hörnerchappe, Schultertuech und Fürtuech sind die wichtigsten Accessoires der Markgräflerin. Sie können zu jedem Rock, jeder Bluse oder Kleid getragen werden. Ein schwarzer Anzug mit Weste ist zeitlos und eine Alternative zum klassischen edlen Gehrock. Zylinder oder schwarzer Hut mit breiter Krempe sind die Klassiker, die sich perfekt mit schwarzer Fliege und weißem Hemd kombinieren lassen. Wie haben Sie eine Beziehung zur Markgräfler Tracht bekommen" Meine Uroma hat immer Tracht getragen. Das hat mir als Bub schon imponiert. Außerdem haben wir im Hausgang eine Schaufensterpuppe in Markgräfler Tracht. Die Tracht war also bei uns immer allgegenwärtig. Nach- dem wir auf meinen Wunsch 2014 Familienbilder in Tracht gemacht und diese in unserer Straußi aufgehängt haben, kamen immer wieder Gäste, die von ihren Trachten zu Hause erzählt haben. Diese interessanten Gespräche führten dazu, dass ich in einer Saison mehrere Hörnerkappen geschenkt bekommen habe. Durch diese Verbundenheit zur Tracht und zur Markgräfler Lebensart hat mich Jörg Roßkopf, mein Vorstandskollege der Narrengilde Lörrach, dann animiert, bei der Markgräfler Trachtengruppe einzusteigen. Und jetzt sind Sie seit ein paar Monaten Vorsitzender als Nachfolger von Paula Röttele. Frau Röttele hat bleibende Verdienste um die Markgräfler Tracht, das ist keine Frage. Wir sind ihr dankbar für ihren außerordentlichen Einsatz. Die Markgräfler Trachtengruppe erlebt jetzt einen ungeahnten Aufschwung. Acht Aktive waren es noch, als ich das Amt übernahm. Jetzt sind wir mehr als 80 Aktive – zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer. Wir haben halt kräftig die Werbetrommel gerührt. Schließlich sind wir kein Geschichtsverein, sondern wollen ein lebendiger Verein sein, der mit der Tracht auf die Straße und an Feste geht. Wir wollen auf diese Weise unsere Heimat präsentieren. Eine Frau in Tracht ist doch sehr schön – mit schwarzer Schleife im Haar, einem Schultertuch und einem farbigen Rock. Das macht etwas her. Wie begeistern Sie junge Leute für die Tracht" Indem wir uns als attraktiven Verein darstellen und deutlich machen, dass das Tragen der Tracht einerseits ein Stück Brauchtum ist, andererseits wir zeitgemäß, modern daherkommen wollen. Im Laufe der Zeit hat sich die Markgräfler Tracht immer etwas verändert, wenn ich mir die klassische Tracht von 1885 anschaue. Sie darf sich auch verändern, doch der würdevolle Charakter muss erhalten werden. Unsere mehr als 80 Aktiven, die wir zum Teil auch über Facebook und Twitter gewonnen haben, weisen einen Altersdurchschnitt von 38 Jahren auf. Und getragen wird die Markgräfler Tracht" Ja, wir haben uns entschieden, dass wir aktuell darauf verzichten, die Trachten der unterschiedlichen Epochen zu zeigen, sondern alle gleich in Markgräfler Tracht unterwegs sind. Das dokumentiert nach außen hin auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Markgräfler Trachtengruppe hat ihren Sitz in Weil am Rhein, aber der Ortsname kommt im Vereinsnamen nicht mehr vor. Hat das damit zu tun, dass Sie als Vorsitzender aus Tüllingen kommen" Überhaupt nicht. Wir haben am Namen gar nichts geändert. Der Zusatz Weil am Rhein taucht nämlich offiziell nicht auf, das hatte sich nur so eingebürgert. Da wir aber Mitglieder aus der gesamten Region haben, von Schliengen bis nach Schopfheim und Grenzach, bleibt es beim Namen Markgräfler Trachtengruppe. Auch am Sitz des Vereins wird nicht gerüttelt, der ist nach wie vor Weil am Rhein. n E-Mail: info@markgraefler-trachtengruppe.de www.markgraefler-trachtengruppe.de