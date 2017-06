Weil am Rhein Ein Vierteljahrhundert mitgestaltet

Bei einer Feier im kleinen Kollegenkreis kamen Oberbürgermeister Wolfgang Dietz, Personalleiter Christoph Braun sowie Christine Krauth vom Personalrat zusammen, um fünf Mitarbeitern zu ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum zu gratulieren sowie zwei Kolleginnen in den Ruhestand zu verabschieden.

Weil am Rhein. Zum Team des Kindergartens Kirschenstraße gehört Elke Langkau-Kümmerle seit 1992. Nach dem Besuch der Hauswirtschaftlichen Berufsfachschule in Nagold sowie der Ausbildung zur Kinderpflegerin sammelte sie erste Berufserfahrung unter anderem in einem Kindersanatorium, in einem Alten- und Pflegeheim oder einer Behindertenwerkstatt der Lebenshilfe Lörrach. Ab 1991 kam sie als Kinderpflegerin in den Kindergarten St. Franziskus, bevor sie schließlich in die städtische Einrichtung wechselte.

Ebenfalls als Erzieherin arbeitet Annette Grunert in der Kindertagesstätte „Haus der kleinen Stühle“, welche 2016 aus dem evangelischen Kinderhaus Arche hervorgegangen ist. Mit ihrem Abschluss der ernährungs- und hauswirtschaftlichen Berufsschule sowie dem Besuch der Fachschule für Sozialpädagogik begann sie ab 1981 mit ihrer Tätigkeit als Erzieherin, bis sie 2014 in den Dienst der Stadtverwaltung kam.

Beatrice Wygandt ist seit 1990 als Musikschullehrerin bei der Stadt in den Unterrichtsfächern musikalische Früherziehung, Kontrabass und Blockflöte beschäftigt. Ihr Studium an der Uni Freiburg beendete sie 1985 und führte anschließend ihr Studium am Konservatorium Winterthur sowie am Konservatorium Basel fort. Von 1986 bis 1989 war Beatrice Wygandt Mitglied der „opera mobile Basel“ und Stimmführerin des Orchesters „Junge Schweiz Philharmonie“. 1990 erlangte sie dann ihr Orchesterdiplom für Kontrabass.

Dem Team des Betriebshofs gehört Johann Stabel seit 1992 an. Der gelernte Kraftfahrer kam 1990 aus der ehemaligen UdSSR ins Dreiländereck. Neben seiner normalen Tätigkeit als Stadtarbeiter für den Werkhof war Johann Stabel von 1999 bis 2004 Marktmeister für den städtischen Wochenmarkt. Im April konnte er dann sein 25-jähriges Dienstjubiläum bei der Stadtverwaltung feiern.

Peter Sepp ist seit vielen Jahren der Ansprechpartner, wenn es um die „grünen Belange“ im Stadtgebiet geht. Als Grünplaner hat er den Überblick über den städtischen Baumbestand, Ausgleichsmaßnahmen bei Planungsverfahren und sonstige Angelegenheiten den Naturschutz betreffend. Hier profitiert er von seinem Wissen als gelernter Gärtner mit einem Gartenbau-Studium an der FH Weihenstephan. Nach einer mehrjährigen Selbstständigkeit sowie Stationen in Riehen und Basel kam Peter Sepp 1992 zur Stadt- und Grünplanungsabteilung. Neben seiner Arbeit war er fast 20 Jahre im Personalrat der Stadt engagiert. In diesem Jahr kann Peter Sepp sein 25-jähriges Dienstjubiläum feiern, bis 2018 dann sein Arbeitsende bei der Stadtverwaltung bevorsteht.

Für Karin Wilhelm endete Ende Mai der Dienst im Rathaus. Sie kam 1991 als Gemeindevollzugsbedienstete in den Außendienst der Stadt. Die gelernte Fotolaborantin übte diese Tätigkeit über zehn Jahre aus, bis sie 2011 in die Telefon- und Postzentrale beim Hauptamt wechselte, wo sie den Bürgern mit zahlreichen Infos rund ums Rathaus weiterhalf.

Seit 27 Jahren ist Christiane Lehmann für die Schüler der Realschule Dreiländereck ein bekanntes Gesicht im Schulsekretariat. Die gelernte Kontoristin wurde 1990 als Schulsekretärin an der Realschule Weil am Rhein eingestellt, und war dort stets eine verlässliche Ansprechpartnerin. Nach ihrem Renteneintritt 2015 arbeitete sie noch weiter, bis sie Ende Juli nun endgültig aus dem Dienst ausscheiden wird.