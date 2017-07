Weil am Rhein Ein zugkräftiges Konzept

Nachdem die beiden Auftakttage des 49. Fischerfestes bereits sehr guten Anklang gefunden hatten (wir berichteten), sorgte ein weiterer schöner Zuspruch auch am Montag für rundweg Zufriedenheit bei den Veranstaltern.

Weil am Rhein-Märkt (os). Bestätigt sahen sich der Musikverein und dessen Förderverein in ihrem einfachen, aber eben ausgesprochen zugkräftigen Konzept – der Mischung aus besonderer Speisen-Spezialität „frittierte Forellen“, Gemütlichkeit und viel Blasmusik.

Der Montag lief beim Fischerfest auch deshalb gut, weil das Wetter mitspielte, Sonne und warme Temperaturen machten auch das Draußen-Sitzen möglich, so dass man insgesamt ein gutdurchschnittliches Fest erlebte, sagte gestern bei den Abbauarbeiten auf dem Festareal Vorstandsfrau Brigitta Götzmann.

Nachdem es in den Vorjahren schon mehrfach am Montagabend keine Forellen mehr gab, hatten die Musiker in diesem Jahr einiges mehr geordert – und konnten die Nachfrage dann auch befriedigen. Erst am späten Montagabend, als sich das Festzelt nach dem Unterhaltungskonzert mit dem Musikverein Efringen-Kirchen leerte, waren alle 21 Zentner frische Forellen verkauft. Ausverkauft meldete auch die Kaffeestube. Unter anderem hatten Handwerker-Mittagessens-Gäste „süße Stücke“ rege nachgefragt.

Gut angenommen wurde am frühen Mittag der Seniorennachmittag. „Die älteren Mitbürger aus dem Dorf und auch aus der Nachbarschaft, aus Haltingen und Eimeldingen etwa, schätzen diese Tradition“, schilderte Götzmann. Der Behördentreff fand dieses Jahr nicht statt. Oberbürgermeister Wolfgang Dietz war aber mit Ehefrau trotzdem zu Gast am Sonntagmittag und sagte, dass in diesem Jahr das Treffen auf Behördenebene im ISL in Saint Louis stattfand. Die Stadt Weil werde nächstes Jahr aber wieder für Montagmittag zum Fischerfest einladen. Das vernahm auch Ortsvorsteher Stefan Hofmann, der sich mit den Fest-Veranstaltern über den schönen Erfolg der drei Tage freute.

Die Märkter Musiker, die als Abbau-Crew eingeteilt waren, hatten gestern noch einmal bis in den frühen Nachmittag zu tun. Sie brachten das Festareal wieder in seinen gewohnten Zustand –­wohl wissend, dass sie mit zum Gelingen der für den Musikverein wichtigsten Einnahmequelle beigetragen haben. Froh waren die Veranstalter nicht nur über den auch in wirtschaftlicher Hinsicht schönen Fischerfest-Verlauf, sondern auch über einen reibungslosen Verlauf.