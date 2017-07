Weil am Rhein Einbahnstraßenlösung für die Turmstraße?

Weil am Rhein. Altstadtrat Karl-Heinz Niechoj hat sich im Zusammenhang mit der Diskussion über eine Verkehrsberuhigung der Turmstraße Gedanken zur Verkehrsplanung gemacht. Sein Vorschlag: Man soll die Turmstraße zur Einbahnstraße machen, dann würde man die von den Anwohnern gewünschte Verkehrsberuhigung erreichen. „Man sollte auch das Undenkbare überprüfen. Es war wohl in den 70er Jahren, als ich einmal nach Englandaustauschfahrten Verkehrskreisel als Lösung vorschlug. Das wurde damals als undenkbar für Deutschland verworfen, heute sind Kreisel gefragt“, erklärt Niechoj. Nachstehend sein Beitrag:

„Die Leitung des Verkehrs wird in unserer dynamisch sich verändernden Stadt zu einer kaum lösbaren Herausforderung.

Das hochverdichtete Stadtzentrum der Hauptstraße westlich der Sparkasse mit Geschäften auf der Insel, der geplanten „Dreiländergalerie“ an der Hangkante mit ihrer Fußgängerzone und der Tram-Endstation machen jeglichen öffentlichen Durchgangsverkehr unmöglich.

Die Tieferlegung der B 3 schuf die erste verkehrliche Entlastung. Die Bühlstraße, breit ausgebaut, übernahm die Funktion der Erschließung der Innenstadt von Norden her.

u Nun ist die Turmstraße im Fokus der öffentlichen Diskussion. Ehemals zur Erschließung der südlichen Wohngebiets und der Gartenstadt geplant, soll sie jetzt eine zusätzliche Funktion erhalten, nämlich als Durchgangsstraße den Zugang des Verkehrs von Süden, von der „Zollfreien“ her, in die Innenstadt und aus ihr heraus zu leiten.

Das ist ein gravierender Eingriff in die Wohn- und Lebensbedingungen dieses Gebiets, besonders in die der Anlieger dieser Straße.

Sicherlich ist eine Einbahnstraßenlösung schon diskutiert und verworfen worden: Noch mehr Einwohner wären betroffen. Noch größer wäre der Widerstand. Die Autofahrer würden zu schnellerem Fahren verleitet. Das Gebiet mit dem unübersichtlichen Kleinstraßengefüge sei ungeeignet.

u Natürlich wäre eine Schachbrett-Straßenmuster der Idealfall für solch eine Lösung. Aber ein intelligentes, wenn auch sicherlich nicht einfach auszuarbeiten – des Einbahnstraßensystems ab der Bläserstraße böte vielleicht doch einige Vorteile:

Geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid. Dies gilt in diesem Fall auch für die Verteilung des Verkehrs auf zwei Straßen.

u Auf jeden Fall kann dann auch eine Straßenseite weiterhin zum Parken genutzt werden.

u Eine strikte Geschwindigkeitsbegrenzung mit Einbau von Bodenschwellen schützt vor Unfallrisiken und sichert den Verkehrsfluss. Das jetzt übliche Stop-and-go-Fahren mit riskanten Ausweichmanövern in vollgeparkten Straßen bei Gegenverkehr wäre beseitigt. Auch ein Ausweichen in andere Nebenstraßen dieses Wohngebiets würde durch einen ruhigen Verkehrsfluss verhindert.

u Die Einfahrt in und die Ausfahrt aus der Hauptstraße könnte entflochten werden. Neben der Turmstraßenanbindung könnte noch ein anderer Teil der Hauptstraße, etwa weiter im Osten oder näher am Bühlstraße-Kreisel angeschlossen werden.

Eine gewiss schwierige Aufgabe! Doch in sehr vielen Städten im In- und Ausland sind solche Lösungen zu finden. Sie sind zuerst ungewohnt und gewöhnungsbedürftig. Aber sie werden angenommen, weil sie funktionieren, selbst in den verwinkelten Gassen vieler Innenstädte Frankreichs.

Eine sachliche Diskussion der Möglichkeiten und ihrer Vor- und Nachteile wäre einer Entscheidung sicherlich dienlich“, schließt Karl-Heinz Niechoj seinen Beitrag.