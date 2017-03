18:32 Auftritt des türkischen Außenministers vorerst abgesagt

18:30 Feuer auf Ibiza kommt Häusern gefährlich nahe

Ibiza - Ein Brand hat auf der spanischen Urlaubsinsel Ibiza Teile des Feuchtgebiets Ses Feixes zerstört. Das Feuer war am Vormittag zwischen Ibiza-Stadt und dem Strand Playa de Talamanca ausgebrochen. Die Feuerwehr habe es aber unter Kontrolle, teilte Bürgermeister Rafa Ruiz mit. Die Flammen hätten mindestens neun Fahrzeuge zerstört und seien Häusern gefährlich nahe gekommen, teilten die Behörden mit. Ein Haus sei evakuiert worden. Menschen seien aber nicht zu Schaden gekommen.

18:03 Auftritt des türkischen Außenministers in Hamburg abgesagt

Hamburg - Der für morgen geplante Wahlkampfauftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu in Hamburg ist vorerst abgesagt. Die Veranstaltungshalle im Stadtteil Wilhelmsburg wurde wegen einer fehlenden Brandmeldeanlage gesperrt, wie eine Sprecherin des Bezirksamts Mitte sagte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

17:58 Anwälte Yücels legen Widerspruch gegen Untersuchungshaft ein

Istanbul - Eine Woche nach der Verhaftung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei haben seine Rechtsanwälte Widerspruch gegen den Haftbefehl eingereicht. "Die Entscheidung des Haftrichters widerspricht unserer Meinung nach sowohl der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte als auch türkischen Gesetzen", sagte Yücels Anwalt Veysel Ok nach Angaben der Tageszeitung "Die Welt". Gegen Yücel war am Montag vergangener Woche Haftbefehl erlassen worden. Ihm werden Terrorpropaganda sowie Volksverhetzung vorgeworfen.