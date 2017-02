Nachrichten-Ticker

17:51 De Maizière kündigt mehr Beratungsstellen für Rückkehrer an

Magdeburg - Die Zahl der Beratungsstellen für abgelehnte Asylbewerber, die Deutschland freiwillig verlassen wollen, soll erhöht werden. Das sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Magdeburg. Der CDU-Politiker besuchte in Sachsen-Anhalt eine Beratungsstelle der Magdeburger Stadtmission. Flüchtlinge können dort eine Förderung für einen beruflichen Neustart in der Heimat bekommen. "Das soll den Menschen eine neue Lebensperspektive in der Heimat ermöglichen", sagte de Maizière. Geld werde erst ausgezahlt, wenn der Betreffende in seinem Heimatland ankommen ist.

17:50 Marathon-Sitzung im britischen Oberhaus zum Brexit-Gesetz

London - In einer Marathon-Sitzung hat das britische Oberhaus in London seine Debatte über das Brexit-Gesetz fortgesetzt. Etwa 190 Mitglieder wollten sich zu Wort melden. Der Konservative Lord Tugendhat sprach von einem "traurigen Tag". Der Labour-Politiker Lord Darling of Roulanish betonte, das Gesetz dürfe kein Blanko-Scheck für die Regierung sein. Die Briten haben sich im vergangenen Juni für den Ausstieg aus der Europäischen Union entschieden. Mit dem Brexit-Gesetz soll Premierministerin Theresa May die Vollmacht bekommen, die Scheidung von der Europäischen Union einzuleiten.

17:48 Agenda-2010-Korrekturen: CDU und Wirtschaft greifen Schulz an

Berlin - Die Wirtschaft und der Koalitionspartner Union haben die Reformvorschläge von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz für den Arbeitsmarkt attackiert. "Wir haben die Arbeitslosigkeit seit 2005 halbiert. Was Kandidat Schulz fordert, gefährdet diesen Erfolg", sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber dem "Handelsblatt". Nötig sei dafür Flexibilität am Arbeitsmarkt, nicht eine längere Bezugszeit von Arbeitslosengeld. Schulz hatte angekündigt, Fehler bei der Agenda 2010 des damaligen Kanzlers Gerhard Schröder zu korrigieren. So will er den Bezug des Arbeitslosengelds I verlängern.

17:29 PSA-Chef gibt Merkel in Übernahmepoker Garantien für Opel

Rüsselsheim - Für den französischen Autokonzern PSA Peugeot Citroën steigt die Chance einer einvernehmlichen Übernahme von Opel. PSA-Chef Carlos Tavares versicherte Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass die Franzosen die laufenden Garantien für Standorte und Arbeitsplätze in Deutschland akzeptieren. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Tavares habe Merkel gegenüber betont, dass beide Unternehmen sich einander gut ergänzten. Opel-Gesamtbetriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug sagte, die PSA-Zusage gelte für Tarifverträge Betriebsvereinbarungen, Beschäftigungszusagen und Standortgarantien.

16:51 Nahles will Reformkonzept für Agenda 2010 in Kürze vorstellen

Berlin - Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles will bald Reformkonzepte für die Hartz-IV-Gesetze vorlegen. Diese stünden im Einklang mit der Ankündigung von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zur Agenda 2010; den entsprechenden Auftrag von Schulz nehme sie gerne an, sagte Nahles in Berlin. "Die Arbeitsmarktlage ist eine andere als vor 15 Jahren. Und deswegen brauchen wir auch neue Antworten für die Zukunft", sagte Nahles. Schulz hatte angekündigt, Fehler bei der Agenda 2010 des damaligen Kanzlers Gerhard Schröder zu korrigieren. So will er den Bezug des Arbeitslosengelds I verlängern.