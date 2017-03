Weil am Rhein (sif). Wenn sich am morgigen Sonntag um 13.30 Uhr der große Buurefasnachtsumzug mit knapp 4000 Teilnehmern für das närrische Defilee auf der Hauptstraße in Bewegung setzt, werden die Besucher entlang der Umzugsstrecke wie jedes Jahr über die Fasnachtscliquen aus dem alemannisch-schwäbischen Raum informiert.

Fünf Posten sind eingerichtet: in Alt-Weil auf dem Lindenplatz mit den Kommentatoren Dietmar Fuchs und Markus Schmieder, am Läublinpark mit Anita Indri-Werner und Sandra Furtwängler, an der Ehrentribüne am Berliner Platz mit Reinhard Schmid und Stefan Kirn, bei Photo Porst mit Monika Merstetter und Rolf Aberer sowie an der Schillerstraße mit Sabine Iles und Peter Huber.

Unsere Zeitung sprach mit der Stadtführerin Monika Merstetter, die seit zehn Jahren den Umzug mit Begeisterung kommentiert.

Man wird gefragt, ob man das machen will. Da ich schon viel über Fasnacht geschrieben habe und Stadtführerin bin, sind die Fasnächtler auf mich zugekommen. Man muss am Mikrofon reden können und man muss laut sein (lacht).

In diesem Jahr ist es das zehnte Mal, während mein Kommentatoren-Partner Rolf Aberer bereits zum 18. Mal dabei ist.

Eine Woche vor dem Umzug erhalten wir von Markus Pittorf eine Liste mit Informationen über die teilnehmenden Gruppen. Wir machen uns dann noch eigene Notizen zu den Cliquen, die wir kennen, um Originale oder etwas Besonderes herauszustellen. Beispielsweise begrüße ich, wenn ich den Traktor der Mooswaldsiechä sehe, Walter Schepperle jedes Mal, oder die „zwei Einzigartige“, Jans Behrendt und Frank Schmohl.

Absolut, obwohl ich selbst eigentlich keine Fasnächtlerin bin. Ich würde mich eher als eine begeisterte Fasnachtstheoretikerin bezeichnen, da ich zuhause ein umfangreiches Archiv über die Weiler Fasnacht führe. Außerdem habe ich als Stadtführerin auch schon eine spezielle Fasnachtsführung angeboten.

Wie wird man Kommentatorin am Buurefasnachts­umzug?

Wie lange machen Sie das schon?

Wo bekommen Sie die Informationen über die einzelnen Fasnachtscliquen her?

Macht es auch nach zehn Jahren noch Spaß?