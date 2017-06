Weil am Rhein Eine bunte Landschaft

Von Marco Fraune

Die Kindergartenlandschaft in Weil am Rhein ist in den vergangenen Jahren deutlich bunter geworden. Bedarf an weiteren Plätzen besteht aktuell vor allem in Weil-Ost und Leopoldshöhe sowie in Friedlingen. Es gibt aber auch weiteren Handlungsbedarf.

Weil am Rhein. Seitdem Eltern einen Rechtsanspruch darauf haben, dass ihre Kinder unter drei Jahren einen Kindergartenplatz bekommen, hat sich einiges getan. Gab es vor acht Jahren noch 52 Gruppen mit insgesamt 1074 Betreuungsplätzen, haben sich die Zahlen seitdem um zwölf Gruppen und 117 Plätze erhöht. Statt zwei werden nunmehr zehn verschiedene Betreuungsmöglichkeiten angeboten. Diese „besondere Vielfalt“ begründe auch die neuen Zahlen, die aber weiterhin stetig im Wandel seien, erklärte Ottmar Schmidt, Leiter der Abteilung für Soziales, Schulen und Sport.

Für das kommende Kindergartenjahr könnten die Bedarfe abgedeckt werden, versicherte er im Kultur-, Sport- und Verwaltungsausschuss, auch wenn rein rechnerisch ein Fehlbedarf in der Versorgungsbilanz ausgewiesen sei. Dabei gelte es, sich auf die Weiler Kernstadt zu konzentrieren.

Wohnbau und die Folgen

Noch nicht in diesen Zahlen enthalten sind die Erschließung weiterer Wohnbauflächen. Besonders in den Blick gerät dabei das geplante Neubaugebiet „Hohe Straße“. „Wer Wohnraum anbietet, muss Infrastruktur anbieten“, weiß auch Oberbürgermeister Wolfgang Dietz. Wenn also in Friedlingen die neue Kita gebaut werde (wir berichteten), gehe es an anderer Stelle weiter. Außerdem gebe es ein breites Angebot, das individuell auf den Betreuungsbedarf angepasst sei, was dazu führe, dass zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden müssen.

Flüchtlingskinder sind in der Statistik ebenfalls noch nicht berücksichtigt.

Rechnerischer Bedarf

Berechnungsgröße für Ist und Soll sind die Zahl der Kinder. Bei den unter Dreijährigen wird davon ausgegangen, dass es einen rechnerischen Bedarf von 39 Prozent gibt. In Weil am Rhein ist die U3-Kinderzahl innerhalb der vergangenen eineinhalb Jahr um elf auf 850 gestiegen. Da es nicht mehr Plätze gibt, sank der Versorgungsgrad bei 319 Plätzen von 38,86 auf 32,53 Prozent. Zusammenfassend stellt die Verwaltung für den U3-Bereich dennoch fest, dass die Versorgung „nach wie vor gut ist“.

Bei der Betreuung von Kindern über drei Jahren bis zum Schuleintritt ergebe sich ein rechnerischer Fehlbedarf von zirka fünf Gruppen, wobei schon auf die neue Kita in Friedlingen verwiesen wird. Bei den Ü3-Kindern wird eine Besuchsquote von 97 Prozent zugrunde gelegt. 98 Plätze fehlen hier somit.

Verteilung auf Stadtteile

Weil-Ost und Leopoldshöhe werden als eine planerische Einheit betrachtet, wo knapp drei Gruppen fehlen. In Friedlingen ging der Bedarf leicht zurück, da die Zahl der Kinder von 293 im Jahr 2015 auf 276 im vergangenen Jahr sank. Rückläufig war auch der rechnerische Fehlbedarf in Haltingen, wo statt zwei Gruppen nur noch zirka eine fehlt. Derzeit besuchen aber auch 26 Kinder aus der Kernstadt Einrichtungen in Haltingen.

Dreiländergalerie-Kita

Wenig Enthusiasmus ließ OB Wolfgang Dietz hinsichtlich der vom Investor der Dreiländergalerie angekündigten Kindertagesstätte erkennen. Er halte sich an die Realität, erklärte Dietz. Die möglichen Plätze tauchen auch nicht in der Bedarfsplanung auf. Zur Klärung weiterer Details sei zunächst seitens der Stadt ein Bedarfsnachweis zu führen, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Dieser stehe in Abhängigkeit zu den aktuellen Planungen.