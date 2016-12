Nach zuverlässiger Auskunft haben etwa 700 Leute gut Platz in der evangelischen Kirche von Alt-Weil. Und so viele dürften es auch gewesen sein bei der Aufführung von Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ am Mittwochabend.

Weil am Rhein. 20 Minuten vor Konzertbeginn geriet die Sitzplatzsuche zum mühseligen Geschäft. Und was der großen Hörergemeinde während nahezu drei Stunden geboten wurde, verdient das Prädikat „überragend“. Allein schon deshalb, weil das vorwiegend mit ambitionierten Laien besetzte, indes von der renommierten Altistin Silke Marchfeld zu außerordentlichen Vortragsleistungen geführte Alt-Weiler Vokalensemble und das aus Spitzenkräften der regionalen Musikszene zusammengesetzte Ad-hoc-Orchester eine Bach-Interpretation wie aus einem Guss zuwege brachten. Zudem auch, weil da an einem Abend ein Gipfelwerk europäischer Sakralmusik erklang, das gemeinhin für zwei veritable Kirchenkonzerte ausreicht. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die üblicherweise mit ausgewiesenen Profis besetzten Vokalsoli hier wechselweise von Spitzenkräften des Chores übernommen wurden.

Sicher gab es da gewisse Interpretationsunterschiede hinsichtlich Stimmbildung und deklamatorischem Ausdrucksvermögen. Doch diese kleinlich wertend aufzählen zu wollen, wäre höchst unfair angesichts des hervorragenden Gesamteindrucks, den der hier absolvierte Idealdienst an Bachs Meisterwerk hinterließ. Der Thomaskantor wäre wohl hell begeistert gewesen von dieser Aufführung.

Souverän gemeistert

Zumal ihm selbst – wie glaubwürdige Biografen berichten – bei den Erstaufführungen der sechs Kantaten zu Heiligabend, dem ersten und zweiten Weihnachtstag, zum Fest der Beschneidung Christi, zum Sonntag nach Neujahr und zum Erscheinungsfest kaum mehr als 20 und dazu noch mangelhaft präparierte Chorsänger zur Verfügung standen. In Alt-Weil zu hören war hingegen eine Aufführung, zu deren Geschlossenheit alle Beteiligten beitrugen. Die Leistung des trefflich geschulten Chors war getragen von jugendlichem Schwung und auch die kniffligsten Passagen („Ehre sei Gott“-Fuge oder das seiner Spitzentöne wegen enorm heikle „Ehre sei Dir, Gott, gesungen“) wurden souverän gemeistert. Auch sonst bevorzugte der mit energischer Geste agierende junge Dirigent Valentin Egel rasche Tempi und bei den Choralsätzen je nach Sinngehalt eine fein differenzierende Vortragsdynamik.

Zur wohltuenden stimmlichen Ausgeglichenheit und dynamischen Sensibilität der Chöre gesellte sich zudem eine durchweg beispielhafte Textverständlichkeit. In vorzüglichem Einvernehmen mit den Sängerinnen und Sängerin profilierte sich das Ad-hoc-Orchester mit Thomas Egel-Goldschmidt am ersten Pult. Fesselnd absolvierte der Konzertmeister auch die ihm anvertrauten solistischen Aufgaben.

Und obgleich bei dieser Benefizaufführung des Weihnachtsoratoriums zugunsten von Diakonie und Wärmestube einer großartigen Gemeinschaftsleistung höchstes Lob zu gelten hat, dürfen zumindest zwei weitere Mitwirkende nicht unerwähnt bleiben: der brillante Trompeter Reinhold Friedrich und der als Evangelist überragende Tenor Ronan Caillet. Nach annähernd drei Stunden überwältigender Kirchenmusik waren geschlagene fünf Minuten stürmischer und von Jubelrufen durchsetzter Beifall wahrlich keine unangemessene Publikumsreaktion.