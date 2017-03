Weil am Rhein Eine erlebbare Collage

Die Ausstellung „Projekt Vitra – Design, Architecture, Communications (1950-2017)“ wird heute im Feuerwehrhaus auf dem Vitra Campus eröffnet. Sie bietet einen Überblick über die Aktivitäten des Schweizer Möbelherstellers und gibt Einblicke in die Geschichte des Unternehmens.

Weil am Rhein. Es handelt sich um die erweiterte Version einer Ausstellung, die 2014 im Museum of Art in Philadelphia (USA) gezeigt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung. Rund um Vitra gebe es viele Geschichten zu erzählen: Frank Gehry realisierte hier sein erstes Gebäude außerhalb der USA, das Vitra Design Museum. Das Feuerwehrhaus von Zaha Hadid war ihr Erstling. Tadao Ando hatte vor der Errichtung des Konferenzzentrums in Weil nur in Japan gebaut. Zwölf Häuserriegel stapeln sich zum VitraHaus, entworfen von dem Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron. Im vergangenen Jahr wurde mit dem Bau des Schaudepots die Möbelsammlung des Design Museums der Öffentlichkeit zugänglich.

Die Ausstellung führt durch die frühen Jahre des Familienunternehmens, gibt Einblicke in den Start von Vitra als Ladenbauer (Vitra kommt von „Vitrine“) und zeigt auf, wie die beiden Gründer Willi und Erika Fehlbaum 1957 Charles und Ray Eames kennenlernen und eine wegweisende Partnerschaft begann. Sie erläutert die Prozesse hinter dem Architekturensemble auf dem Vitra Campus und die Entwicklung der Vitra Home Collection. Die Themenschwerpunkte der Ausstellung sind aufgeteilt in die Kategorien Architektur, Kommunikation, Konzepte, Produktklassiker, zeitgenös-sisches Design, Vitra Edition, Vitra Design Museum und Vitra Schaudepot.

Rolf Fehlbaum, Sohn der Gründer Erika und Willi Fehlbaum, langjähriger Chef und heute Chairman Emeritus sagt: „Zum Projekt Vitra gehört Vielfalt bis zur Unübersichtlichkeit. Das hat uns nie gestört. Der Vitra Campus in Weil charakterisiert uns ebenso wie die Stühle und Büromöbel, die wir herstellen.“

Die Ausstellung kombiniert Medien und visualisiert so den Projektcharakter des Unternehmens auch in ihrem Aufbau: als eine erlebbare Collage aus Produkten und Objekten, historischem Material, Fotografien, Zeichnungen, Grafiken, Filmen und Modellen, heißt es in der Ankündigung.

Die Ausstellung ist ab heute, 25. März, bis zum 3. September im Feuerwehrhaus, Vitra Campus Eingang Süd, zu sehen.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr