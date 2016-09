Eine rund 25-köpfige Weiler Delegation des Vereins zur Förderung und Pflege von Städtepartnerschaften weilte mit dem Ersten Bürgermeister Christoph Huber zum Treffen der Partnerstädte Weil am Rhein, Trebbin und Bognor Regis in England.

Weil am Rhein. Die Gäste aus Weil am Rhein und Trebbin kamen auf dem Flughafen London Gatwick an. Dort wartete schon Roger Leat vom Städtepartnerschaftsverein Bognor Regis mit einem Reisebus, der die Gruppe nach Bognor Regis brachte, wo alle herzlich von ihren Gastgebern empfangen wurden.

Am nächsten Tag ging es bereits früh los nach Winchester, einer historisch sehr bedeutsamen Stadt. Umfangreiche Informationen über die Geschichte und die Bedeutung der Stadt erhielten die Gäste bei einer sehr interessanten Stadtführung. Danach gab es noch ausreichend Möglichkeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden oder die Kathedrale von Winchester zu besichtigen. Am Nachmittag stand die Fahrt mit einer historischen Dampfeisenbahn der Watercress Line nach Arlesford, der „Hauptstadt“ der Brunnenkresse, an.

Am Abend hieß Bürgermeister Pat Dillon die Gäste aus Deutschland beim Empfang der Stadt willkommen. Erster Bürgermeister Christoph Huber bedankte sich für den herzlichen Empfang und freute sich, dass aus Weil am Rhein und Trebbin wieder eine große Gruppe zum Treffen gekommen seit. Er betonte, dass diese Treffen und der persönliche Austausch gerade in der heutigen Zeit besonders wertvoll seien. Daher sei es wichtig, dies auch weiterhin zu pflegen.

Am folgenden Tag fand ein Ausflug an die Jurassic Coast (Jura-Küste) statt. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Warnham ging es nach Lulworth Cove, das wie der ganze Küstenstreifen zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Hier konnten die Besucher eine faszinierende Landschaft mit beeindruckenden Felsformationen und Klippen sowie der vom Meer ausgewaschenen Bucht sehen.

Auf dem Rückweg nach Bognor Regis stand noch ein Stopp in der Küstenstadt Swanage auf dem Programm, wo sich alle traditionell bei „Fish and chips“ stärken konnten. Am Freitag wurde die nähere Umgebung von Bognor Regis erkundet. Wetterbedingt konnte die geplante Fahrt mit dem Solarboot im Hafen von Chichester nicht stattfinden. Stattdessen organsierten die Gastgeber kurzfristig einen Besuch des Römermuseums Fishbourne, das interessante Einblicke in diese Epoche gab.

Nach dem Museum ging es weiter in die Stadt Chichester. Dort gab es die Möglichkeit, die Kathedrale zu besichtigen oder gemeinsam durch die schöne Innenstadt zu bummeln. Am Abend überraschten die Gastgeber die Gäste aus Weil am Rhein und Trebbin beim gemeinsamen Vereinsabend wieder einmal mit einem originellen und abwechslungsreichen Programm. Der Vereinsabend bietet eine gute Gelegenheit, sich mit den Freunden aus Bognor Regis und Trebbin in geselliger Runde auszutauschen, Erinnerungen aufzufrischen und neue Pläne zu schmieden.

Der Vorsitzende des Weiler Städtepartnerschaftsvereins, Klaus Geese, und die Vorsitzende von Trebbin, Bärbel Bartl, dankten den Gastgebern aus Bognor Regis für den herzlichen Empfang, die große Gastfreundschaft und die schönen Tage, die alle zusammen erleben durften. Zum Abschluss des Städtepartnerschaftstreffens stand der Samstag für Unternehmungen von Gastgebern und Gästen zur Verfügung.

Die Zeit in Bognor Regis ist wie im Flug vergangen, darin waren sich alle Gäste einig. Sie hatten eine rundum gelungene Woche erlebt. Die Freude auf das nächste Treffen, das im kommenden Jahr in Weil stattfindet, sei bereits groß, erklärt Hauptamtsleiterin Annette Huber.