Weil am Rhein Eine Kooperative mit Synergieeffekt

Von Walter Bronner

Weil am Rhein. Schon vor zwei Jahren entstand die Idee zu einer Gemeinschaftsausstellung der beiden Kunstvereine Lörrach und Weil am Rhein. Realisiert wurde sie jetzt in der Städtischen Galerie „Stapflehus“, wo seit Freitag Werke von 20 Kunstschaffenden des Dreiländerecks zum Thema „Reflection – Kunst Südwest“ zu sehen sind.

Ungewöhnlich groß war der Besucherandrang bei der Vernissage, bei der Landrätin Marion Dammann den mit dieser Werkschau verbundenen und erstmals ausgelobten Kunstpreis von 1200 Euro an den Bildhauer Reinhard Bombsch (Efringen-Kirchen) für dessen Marmor-Wandplastik „Mond“ überreichen durfte. Die Landrätin war übrigens in Begleitung einer Delegation aus dem polnischen Partnerlandkreis Lubliniec mit dem dortigen Landrat Joachim Smyla an der Spitze gekommen.

Auch Weils Oberbürgermeister Wolfgang Dietz zeigte sich erfreut über den Synergieeffekt, den das Mit­einander der beiden Kunstvereine bewirke. Dies nicht zuletzt dank generöser finanzieller Unterstützung durch den Landkreis selbst sowie die Sparkassen Markgräflerland und Lörrach-Rheinfelden, die neben der Preisvergabe auch den Druck eines Katalogs mit den Abbildungen der ausgestellten Werke sowie kurzen Textporträts und Selbstzeugnissen der Ausstellenden ermöglichten.

Zu sehen ist die Werkschau bis zum 16. Juli, Öffnungszeiten sind jeweils samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Begleitveranstaltungen sind ein Künstlergespräch am 2. Juli und eine Finissage am 16. Juli, beide ab 16 Uhr.