Von Dorothee Philipp

Elytren heißen die festen Deckflügel bestimmter Käferarten, die aus einer Faserverbundstruktur bestehen: Leicht und robust ermöglichen sie dem Insekt das Fliegen und schützen seinen Körper. Eine technische Meisterleistung der Natur, denn trotz seiner festen Panzerung ist das Insekt auch flugfähig. Das grazile architektonische Gebilde, das derzeit vor dem Vitra Haus in Weil am Rhein entsteht, nennt sich nicht von ungefähr „Elytra Filament Pavillon“.

Weil am Rhein. Denn gleich wie die Natur beim Käferflügel arbeitet hier die Konstruktion mit Fasern, die im Verbund eine erstaunliche Festigkeit und Elastizität entwickeln und gleichzeitig federleicht sind. Der Pavillon, Teil der neuen Ausstellung „Hello Robot. Design zwischen Mensch und Maschine“, visualisiert eine Spielart der Möglichkeiten von automatisierten Arbeitsprozessen sowohl in der Planung als auch in der Ausführung.

Der „Elytra Filament Pavillon“ ist das Ergebnis einer mehrjährigen interdisziplinären Forschung. Architekten, Bauingenieure, Flugzeugbauer, Textilfachleute und Biologen waren daran beteiligt, erläutert Moritz Dörstelmann, einer der Architekten aus dem Team, das am Institute for Computational Design (ICD) an der Universität Stuttgart diese Pionierarbeit auf die Beine gestellt hat. Im wahrsten Wortsinn, denn der Pavillon steht wirklich nur auf den gebündelten und harzgetränkten Fäden aus Glas- und Karbonfasern. „Da sind keine Stahl- oder Betonteile verbaut, wie manche vermuten“, sagt der Architekt. Antrieb für die Forschung solch neuer Baukonzepte sei die Erkenntnis, dass konventionelle Bauformen mit ihrem hohen Verbrauch an Material und Energie irgendwann an ihre Grenzen stoßen werden. Schon immer habe der Mensch versucht, besonders gelungene Konstruktionen aus der Natur für technische Zwecke zu verwenden, das Fach Bionik ist nicht neu.

Neue Möglichkeiten dagegen bieten in jüngerer Zeit die Robotik bei der Fertigung und die Computertechnik beim Entwurf und beim Steuern der Fertigungsroboter. Dass der Architekt oder Designer dabei überflüssig werden könnte, befürchtet Dörstelmann nicht: „Der Rahmen des Ganzen wird ja vorgegeben, etwa die Größe oder – in unserem Fall – die Sechsecke, aus denen das Dach zusammengesetzt ist“. Dennoch: Erst die Berechnungen des Computerprogramms hinsichtlich der Belastung durch Zugkräfte, Winddruck oder Gewicht auf der Basis einer algorithmischen Definition bestimmen, wo die stabileren schwarzen Karbonfasern und wo die Zusammenhalt schaffenden hellen Glasfasern eingesetzt werden.

Und der Computer generiert nicht nur eine technisch optimale, sondern gleichzeitig auch höchst ästhetische Lösung. So ist der Pavillon gleichzeitig ein gutes Anschauungsobjekt für die auf ein Bauwerk einwirkenden Kräfte: Wo es dunkel ist, sind sie stärker, in den hellen Bereichen schwächer. „Die Routinearbeit erledigt der Computer oder Fertigungsroboter, die Planung der Architekt oder Designer, das ist eine super Aufgabenteilung“, sagt Dörstelmann, „und manchmal überraschen die Maschinen auch mit neuen Lösungen, die man so nicht erwartet hatte.“

Der rund 200 Quadratmeter große Pavillon setzt sich aus zellartigen, sechseckigen Modulen zusammen, die auf sieben sich nach oben trichterförmig öffnenden Stützpfeilern gelagert sind. Die Bauteile wurden in Stuttgart von einem computerprogrammierten Kuka-Roboter gefertigt, der die harzgetränkten Faserverbundfäden auf ein Gerüst wickelte, wo sie dann aushärteten. Danach konnte das Gerüst entfernt werden. Der gesamte Pavillon wiegt 2,5 Tonnen, weniger als neun Kilogramm pro Quadratmeter.

Ein Blickfang war der „Elytra Filament Pavillon“ bereits am Victoria & Albert Museum in London. Ein wichtiger Partner für den Aufbau des Pavillons am Vitra-Haus sei die Weiler Spezialfirma GC Montageservice und Dienstleistungen, lobt Dörstelmann.

Treibt einem solch ein diffiziles Projekt den Schweiß auf die Stirn? Montageleiter und Firmenchef Gino Cifizzari lächelt nur: Mit außergewöhnlichen Materialien und Objekten kennt er sich bestens aus. Die Firma Vitra ist einer seiner wichtigsten Auftraggeber.