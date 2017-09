Weil am Rhein Eine vielfach ausgezeichnete Flötistin

Weil am Rhein. Julie Stewart-Lafin beginnt am 11. September ihre Lehrtätigkeit im Fach Querflöte an der Städtischen Sing- und Musikschule Weil am Rhein. Die vielfach ausgezeichnete Flötistin, die auf den Konzertpodien der Welt als Solistin, Orchestermusikerin und Kammermusikerin zu erleben ist, bekleidet seit langem auch eine Leidenschaft für das Unterrichten und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Geboren in Schottland, war sie bereits mit elf Jahren Jungstudentin des „Royal Scottish Academy of Music and Drama“ in Glasgow. Sie studierte Flöte und Klavier an der „Guildhall School of Music and Drama“ in London, die sie im Jahr 1998 bei Prof. Paul Edmund-Davies und Averil Williams mit Auszeichnung abschloss.

1997 debütierte sie als Solistin mit dem Schottischen Kammerorchester und in demselben Jahr mit dem London Symphony Orchester.

Unterstützt durch ein DAAD-Stipendium studierte Julie Stewart-Lafin ab 1998 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart bei Prof. Jean-Claude Gerard. Im Jahr 2001 schloss sie ihr Konzert-Examen mit Auszeichnung ab.

Wichtige Impulse erhielt sie durch die Zusammenarbeit als Solo-Flötistin mit verschiedenen Orchestern wie Royal Philharmonic Orchester, Bournemouth Symphonie Orchester, Stuttgarter Kammerorchester, Stuttgarter Philharmoniker, Württembergische Philharmonie, SWR Kaiserslautern, Orchester de La Scala, Mailand, Sinfonie Orchester de Barcelona und dem SWR-Orchester Stuttgart. Im selben Jahr gastierte sie in New York mit dem Pianisten Phillip Moll anlässlich der International Flute Convention zu Ehren des 70. Geburtstags von Sir James Galway.

n Weitere Informationen zum Unterricht sind in der Geschäftsstelle der Musikschule, Humboldstraße 2, Tel. 07621/704 421, erhältlich.