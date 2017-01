03:08 Gegner sammelten kompromittierendes Material zu Trump

02:45 Schaustellerbund rechnet mit mehr Betonpollern bei Festen

Bonn - Der Deutsche Schaustellerbund rechnet als Konsequenz aus dem Anschlag in Berlin mit mehr Betonpollern bei Volksfesten. "Bestimmt wird es das geben", sagte Hauptgeschäftsführer Frank Hakelberg der dpa. Überall würden Sicherheitskonzepte überdacht. In Berlin war im Dezember ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Bei dem Anschlag waren zwölf Menschen getötet und viele schwer verletzt worden.

02:42 Schreiender Busfahrer vertreibt bewaffnete Räuber

Koblenz - Ein Busfahrer hat durch lautes Schreien zwei Räuber aus seinem Linienbus vertrieben. Die beiden Männer seien am Abend in Koblenz mit einer Pistole in den Bus gestiegen und hätten vom Fahrer Geld gefordert, teilte die Polizei mit. Als der Busfahrer begonnen habe, laut zu schreien, hätten die Räuber zu Fuß und ohne Beute die Flucht ergriffen. Die Fahndung nach den Männern dauert an.