Weil am Rhein Einweihung folgt im Mai

Weil am Rhein (os). Sie ist die älteste Gaststätte in Weil am Rhein und eine der ältesten im Dreiländereck: die „Krone“ der Familie Hechler in Alt-Weil. In dritter Generation von Sonja Hechler geführt, rüstet sich das Familienunternehmen für die Zukunft.

Wenn kommenden Mittwoch in Basel die Uhren- und Schmuckmesse Baselworld beginnt, dann werden die ersten Hotelgäste der „Krone“ im Neubau und in den dort entstandenen fünf neuen Hotelzimmern untergebracht, kündigt Hechler an. Komplett fertig und auch offiziell eingeweiht werden soll die neue „Krone“ Anfang Mai.

Im Zuge der im November begonnenen Baumaßnahme wurde das neben dem Hauptgebäude befindliche alte Schlachthaus nebst Kühlräumen, Lagerflächen und weiteren, nicht mehr oder nur sporadisch genutzten Räumen abgerissen. Anstelle dieses alten Teils entstand unter Planung und Bauleitung des Weiler Architekten Osman Askari ein moderner, aber bestens zur bestehenden Bebauung passender Neubau. Im Erdgeschoss des Erweiterungsbaus befinden sich Veranstaltungs- und Seminarräume mit angeschlossener Küche und davor die große Sommerterrasse. Die Räume bieten Platz für bis zu 90 Personenund können bei kleineren Events dreigeteilt werden. Im Obergeschoss sind die fünf neuen Hotelzimmer untergebracht. Insgesamt 19 Parkplätze entstanden außerdem.

Im Hotel-Bereich verfügt die „Krone“ damit über rund 40 Zimmer, sagt Wirtin Hechler. „Wir setzen damit das, was unserer Großeltern Lutz und Anneli Hechler seit der Übernahme der Krone 1953 mit viel Tatkraft, Können und unternehmerischem Mut aufgebaut und unsere Eltern Marianne und Roland fortsetzten, nahtlos fort, pflegen Gastlichkeit auf hohem Niveau“, sagt sie.

In Askari hätten sie einen Architekten gefunden, der mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem individuellen Stil die Wünsche der Familie Hechler optimal umsetzte. Nachhaltige Baustoffen seien verwendet worden. Liebe zum Detail in der Innenausstattung garantierte laut Hechler die Zusammenarbeit mit dem Lörracher Unternehmen „Stilobjekt“.