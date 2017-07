Weil am Rhein Einweiser von Laster touchiert

Nachrichten-Ticker

13:21 Türkischer Botschafter ins Ministerium zitiert

Berlin - Nach der Inhaftierung eines Deutschen und fünf weiterer Menschenrechtsaktivisten in der Türkei ist der türkische Botschafter ins Auswärtige Amt zitiert worden. Man habe ihm "klipp und klar" gesagt, dass die Verhaftungen nicht nachvollziehbar und vermittelbar seien, sagte ein Sprecher in Berlin. In dem Gespräch habe der Botschafter zugesichert, die deutsche Forderung nach einer unverzüglichen Freilassung an seine Regierung zu übermitteln. Außenminister Sigmar Gabriel bricht wegen der Verhaftungen seinen Urlaub ab, wie er sagte.

13:13 Gabriel bricht wegen Spannungen mit Türkei Urlaub ab

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel bricht seinen Urlaub aufgrund der Verhaftungen von Menschenrechtlern in der Türkei ab. Zudem sei der türkische Botschafter ins Auswärtige Amt zitiert worden, teilte ein Sprecher des Amts in Berlin mit.

13:10 Merkel empfängt Prinz William und Kate am Kanzleramt

Berlin - Prinz William und seine Frau Kate haben zum Auftakt ihrer Deutschlandreise Kanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt getroffen. Die Royals kamen am Mittag an Merkels Amtssitz an, wo sie zum Mittagessen eingeladen waren. Die Kanzlerin begrüßte den Besuch auf einem roten Teppich, vor dem Zaun jubelten Schaulustige dem Paar zu. Ihre Kinder George und Charlotte (2) hatten der Queen-Enkel und seine Frau im Kanzleramt nicht dabei, mit nach Deutschland gereist ist der Nachwuchs des Königshauses aber.

12:50 BGH: Autohändler muss Werkstatt-Transportkosten vorschießen

Karlsruhe - Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Verbrauchern beim Gebrauchtwagenkauf gestärkt. Im Streit eines Autohändlers mit einer Kundin über einen Transportkostenvorschuss gaben die Karlsruher Richter der Frau Recht. Sie durfte von dem Verkäufer verlangen, dass zunächst er den Transport des Autos in seine Werkstatt bezahlt, heißt es in dem Urteil. In dem Fall hatte die Frau aus Schleswig-Holstein über ein Online-Portal bei dem Berliner Händler einen gebrauchten Smart gekauft. Kurze Zeit später trat nach ihren Angaben ein Motorschaden auf.

12:46 Beginn der Plädoyers im NSU-Prozess verzögert sich weiter

München - Der Beginn der Plädoyers im Münchner NSU-Prozess verzögert sich weiter. Auf Antrag der Verteidiger der beiden Angeklagten Beate Zschäpe und Ralf Wohlleben unterbrach das Gericht die Verhandlung für weitere zwei Stunden bis 14.00 Uhr - zur Vorbereitung "prozessualer Anträge". Ob es sich dabei um neue Befangenheitsanträge handelte, blieb zunächst offen. Anlass für das neue juristische Hickhack: Das Gericht lehnte am Morgen die Anträge sämtlicher Verteidiger ab, den Schlussvortrag der Bundesanwaltschaft auf Tonband aufzuzeichnen. Darauf wollen die Anwälte nun reagieren.