Es ist ihre robuste, ruhevolle Anmut, die die monochromen Skulpturen zu souveränem Auftritt geleiten. Ob in Hügellandschaft oder Ebene, Garten- oder Wohnbereich, sie setzen allerorts markante Akzente. Und wirken stark – wie ihre Schöpferin, die Kesselhaus-Künstlerin Catherine Wieland, selbst.

Weil am Rhein. Deren Elan und Kraft, selbst nach plötzlichem Schicksalsschlag, scheint in ihren vielfältigen Objekten gestalterisch einzufließen. Seien es jene Gummidraht-Statuen; ihre verflochtenen oder flächig-farbbetonten Kissenbilder; digitale Projekte. Jedes für sich stabile Grazien, die im Atelier Nummer 16 ein effektvolles Zusammentreffen erfahren.

Stolz in ihrer Einzigartigkeit recken sich die Stelen gen azurnen Himmel, umrahmt vom Ambiente der sanftgrünen Hänge um das Graubündner Dorf Roveredo. Ihre eindrückliche fotografische Wiedergabe einer der jährlichen Ausstellungen hängt im Atelier und zeigt, wie gelungen ihre Plastiken jedweden Raum zu bespielen verstehen.

Die Idee, Gummigebilde zu kreieren, erschloss sich der Künstlerin Catherine Wieland vor acht Jahren: „Da ich viel mit dem Fahrrad unterwegs war – so auch von meinem Wohnort Riehen hierher ins Kesselhaus – und für eine Außen-Veranstaltung angefragt wurde, suchte ich nach passendem Material.“ Schnell lagen ihr die formbaren Fahrradschläuche in der Hand, die sie seither vom Händler als Recyclingware erhält, aussortiert und wäscht, um sie neu zu gestalten. Hierbei regte sie die ausgestellte Schneiderbüste einer Modistin an – wodurch die erste, der inzwischen typischen und vielgestaltigen, Kleid-anmutende Gummidrahtbüste ihres „Kleinen Schwarzen“ entsprang. Selten jedoch legt sie sich für Objektbenennungen wirklich fest – „Jeder ist frei, soll das Seine darin sehen.“ – und sucht lieber die Interaktion: „Ich trete gerne in Kontakt und Austausch mit meinen Besuchern. Inspiriert mich das doch oft für Neues!“, weist sie mit elegant-umzeichnender Geste in ihr Atelier, das tatsächlich einer exklusiven Galerie gleicht.

Mit so Entstandenem wie der Paar-Komposition „gatta e gatto“, langstieligen Herzformen, elitärer Formation von Yin & Yang; oder dem kugelrunden „Sputnik“ mit seinen Fühlern, ganz aus gesammelten Ventilen bestückt. Dass solch eine Schatzkiste bisweilen durch vergnügliche Zwischentöne von außen Untermalung findet, offenbaren Erlebnisse wie jenes „um das Paar, das sich nach dem Ausstellungsbesuch gegenseitig und unabhängig mit demselben Objekt beschenken wollte. War das dann eine tolle Überraschung, als ich das ,Kissen’ brachte und sich die Situation klärte.“

Klar hingegen bahnte sich ihr Kunstsinn, trotz später Intention, seine Erfolgsspur: Denn wenngleich die Zentralschweizerin, als 25-Jährige durch Heirat nach Basel gezogen, erst nach Mutterschaft und Erziehung zweier Töchter ihren Ambitionen folgte und diesen mit Absolvierung der Schule für Gestaltung Basel die auslösende Schubkraft gab: Bald wurde ihr das erste Atelier in Riehen zu klein, um im Jahr 2006 dann das Kesselhaus in Friedlingen zu beziehen.

Dankbar für die Chance, Werke weiterführen zu können

„Zuerst – und immer noch – begann ich mit dem Malen, konnte mich darin endlich ausleben“, erklärt sie ihre Eitempera-, Schicht- und Mischtechnik, die auf Holz bespannten und gepolsterten Bildobjekte, die sich in ihrer intensiven, zweifarbigen Abstraktheit sinnlich umtanzen, in ihrer Gefälligkeit ergänzen und abrunden. Prächtige Eyecatcher: „Was so modern wirkt, ist nach alter Technik gefertigt“, ergänzt die begabte Bewahrerin. Die sich selbst dabei wohl die größte Kritikerin ist: Zerschnitt sie doch „alle Bildobjekte, die mir nicht gefielen, in Stoffbahnen, die ich schließlich in Musterkombinationen neu kombinierte. Denn ja, fast alles verwerte ich wieder.“ Diese Unikate, geflochtene farbenprächtig-bunte Kissenbilder, sind seit dem Jahr 2008 in verschiedener Größe präsent.

„Manches ist eine Herausforderung“, ist sich Wieland, die im März 2012 unversehens einen Schlaganfall erlitt – der sie zwei Jahre schachmatt setzte – durchaus bewusst. Unterkriegen, oder gar von einer Idee abbringen, lässt sich die agile Kämpferin jedoch nicht: „Ich muss die Dinge in die Hände nehmen – dann geht es irgendwann“, zeigt sie sich trotz allem energiegeladen.

Catherine Wieland ist dankbar für die Chance, ihr Werk fortführen zu können: „Ich muss. Ich bin stark: Vor allem auch durch meine mich so sehr unterstützende Familie.“