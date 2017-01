Weil am Rhein. Die Eltern wollen mithelfen, dass mehr Lehrer den Weg an die Weiler Schulen finden und hier auch bleiben. Der Vorsitzende des Elternbeirats für die gesamte Stadt, Stefan Walzer, setzt zugleich auf eine gemeinsame Kraftanstrengung von Eltern, Lehrern, Wirtschaft sowie Kommunal- und Landespolitik. „Wir sind alle in der Pflicht.“

Die finanziellen Möglichkeiten, gezielt Lehrer zu locken, seien begrenzt, weiß der Weiler Gesamtelternbeiratsvorsitzende. Daher setzt er auf „attraktive und innovative Modelle“. Statt nur auf die Zuständigkeit anderer Stellen zu verweisen, nimmt er die Eltern mit in die Pflicht. „Das Bild des Lehrer muss sich zum Positiven verändern.“ Wenn neue Lehrer in die Stadt kommen, müssten diese eine positive Grundstimmung erleben. „Es sind die kleinen, weichen Faktoren, die ausschlaggebend sind.“ Vorstellen kann er sich einen Empfang für Lehrer oder auch Paten, die neue Lehrkräfte in das städtische Leben einführen. „Wir müssen die Lehrer schneller in Weil am Rhein integrieren.“ Somit soll verhindert werden, dass diese sich in Freiburg eine neue Stelle suchen und es beim ständigen Pendeln von der Universitätsstadt in Richtung Weil am Rhein bleibt.

Unterstützung erhofft er sich von den Lehrerkollegien. Die Wirtschaft könne ebenso mit ins Boot geholt werden wie die Politik. Einen Zuschuss zur Miete, beitragsfreie Kindergartenjahre oder auch kostenlose Fitnessstudio-Besuche sind Instrumentarien, mit denen auch dem Ärztemangel auf dem Land begegnet werde, weiß der Geschäftsführer eines Gesundheitspolitik-Beratungsunternehmens. „Wir müssen dann schauen, aus welchem Geldtopf das finanziert wird.“

Mit mehr Lehrern könne auch die Qualität im Unterricht gehoben werden, macht Walzer eine Rechnung auf. „Ohne Quantität kriegen wir keine Qualität hin.“ Von heute auf morgen sei dies aber nicht möglich. „Doch eventuell in drei Jahren könnten wir es schon deutlicher spüren.“

Auf Landesebene gehe es vor allem darum, die Einstellungstermine für Lehrer früher zu setzen, damit dann noch genug Pädagogen auf dem Markt sind. Die Schulen müssten zudem frühzeitig ihre Lehrerstellen beantragen und die „Mentalität des Abwartens ablegen“. Im Schulterschluss mit den Eltern könne hier gegebenenfalls mehr erreicht werden. Gestern kam es bereits zu einer Sitzung mit den Schulen und Eltern. Ziel sei, so Walzer, dass Ideen auch mit einem Zeitplan und einer Machbarkeit hinterlegt werden.

Ein weiteres Thema, die den Elternbeirat umtreibt, ist die Abholsituation an den Schulen. „Es herrscht Chaos pur“, kritisiert Walzer. Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, sind hier im Blick. „Das kann man relativ schnell ändern“, glaubt der Gesamtelternbeiratsvorsitzende an entsprechende Regulierungsmöglichkeiten.

Kein Bedarf gebe es bei der Ganztagsbetreuung. „Bei den Eltern steht das Thema nicht an erster Stelle.“ Wichtiger sei, dass die Unterrichtsversorgung gewährleistet ist.