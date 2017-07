Weil am Rhein Eltex für die Zukunft gewappnet

Von Siegfried Feuchter

Eltex, ein auf angewandte Elektrostatik spezialisiertes Unternehmen, das weltweit tätig ist und auf seinem Gebiet als führend gilt, setzt mit seinen Produkten künftig verstärkt auf den Digitaldruck. Die Geschäfte laufen gut.

Weil am Rhein. „Digitaldruck ist der Zukunftsmarkt“, betonten Geschäftsführer Lukas Hahne und Prokurist und Vertriebsleiter Thomas Litterst, als sie vor der Presse ein für Eltex erfolgreiches erstes Halbjahr bilanzierten und aufgrund der guten Auftragslage mit einem weiteren Wachstums- und Erfolgskurs rechnen. Durch innovative Entwicklungen konnte das Unternehmen mit seinen 53 Mitarbeitern die Anwendungsgebiete für seine elektrostatischen Produkte erweitern.

Bei Eltex, das an der Blauen­straße in Friedlingen angesiedelt ist und eigenen Angaben zufolge Marktführer in der elektrostatischen Kontrolle und der Technik der Verfahrensoptimierung ist, personelle und strukturelle Änderungen. Thomas Litterst, seit 32 Jahren bei Eltex als Vertriebsleiter und Prokurist erfolgreich tätig, geht in den Ruhestand. Seine Nachfolge ist geregelt, künftig wird es mit Marc Rechberger und Walter Schwarzwälder zwei Vertriebsleiter geben (wir berichten noch gesondert).

In der Kunststoffindustrie („ein Riesenmarkt“), im Druck, in der Verpackung sowie in der Automation sind die Produkte von Eltex gefragt. „Wir sind vorsichtig unterwegs, doch die Geschäfte haben sich besser entwickelt als erwartet“, sagte Geschäftsführer Hahne zum Geschäftsverlauf. Die positive Entwicklung des Vorjahrs setzt sich 2017 fort. Ein Umsatzzuwachs von 4,2 Prozent wird für dieses Jahr erwartet. Dieser würde nach Darstellung von Hahne und Litterst um einiges höher ausfallen, wenn sich alle drei Produktlinien von Eltex gleichermaßen gut entwickeln würden.

Während es bei den Static Control-Produkten ein Plus von sieben Prozent und bei den Erdungssystemen gar von 13 Prozent gibt, muss Eltex im klassischen Bereich der Druckindustrie einen Umsatzrückgang hinnehmen. In der Tiefdruckindustrie, die vor allem Magazine und Zeitschriften produziert, wurden weniger Maschinen angeschafft. Litterst: „Die Zukunft gehört dem Digitaldruck.“

Diese Entwicklung haben die Verantwortlichen von Eltex vorausgesehen und entsprechend frühzeitig reagiert. „Wir waren vorbereitet“, betonte Hahne. Eltex setzt deshalb verstärkt auf die Bereiche Kunststoffindustrie, Pharmazie, Maschinenbau und Automatisation. Dabei baut der Eltex-Geschäftsführer auf „ein junges, motiviertes Entwicklungsteam“ vor Ort. Hahne und Litterst sind mit dem Verlauf des ersten Halbjahrs „sehr zufrieden“. Mittlerweile entfallen 65 Prozent der Eltex-Produkte auf Static Control und 25 Prozent auf die Druckindustrie, wobei die Firma Heidelberger Druckmaschinen der größte Kunde ist.

Deutschland ist für Eltex nach wie vor der wichtigste Markt, während in Europa die Länder Frankreich, Schweiz und Italien zu den wichtigsten Absatzmärkten gehören. Außerhalb Europas ist China mit seiner boomenden Verpackungsindustrie ein stark wachsender Markt mit einem Zuwachs um 25 Prozent. Auch der Mittlere Osten ist für Eltex wichtig, während der amerikanische Markt sich „etwas schwach“ entwickelt.

Das Unternehmen hat fünf eigene Außendienststellen sowie weltweit 55 Handelsvertretungen.

Mit neuen, innovativen Produkten hat sich Eltex laut Hahne zum Ziel gesetzt, zwei Prozent mehr als der Durchschnittsmarkt zu wachsen. „Bislang haben wir das erreicht.“ Und für 2018 peilt das Weiler Unternehmen bei einen Umsatz von derzeit knapp 15 Millionen Euro einen Zuwachs von mehr als sechs Prozent an. Aufgrund der guten Geschäftslage sollen auch drei neue Stellen sowie ein weiterer Ausbildungsplatz geschaffen werden.