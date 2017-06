Weil am Rhein „Emma“ hält Polizei auf Trab

Weil am Rhein. Ein entlaufenes Hängebauchschwein hat der Polizei in Weil am Rhein einen Einsatz beschert. Kurz nach 8.30 Uhr meldete eine Autofahrerin über Notruf, dass ihr in der Bühlstraße ein Schwein mutterseelenallein entgegengekommen sei. Sie habe es nun in einen Vorgarten getrieben und würde es bewachen.

Eine Streife kam vor Ort und stellte in dem Vorgarten das fröhlich grunzende Hängebauchschwein ,,Emma’’ fest. In der Folge wurde versucht, das 50 Kilo schwere, jedoch wieselflinke Schwein einzufangen. ,,Emma’’ gefiel das Vorhaben der Polizei überhaupt nicht, weshalb das Schwein weiter in andere Vorgärten flüchtete. Mit Hilfe von Anwohnern gelang es, die Besitzerin des Tieres ausfindig zu machen.

Es stellte sich heraus, dass das japanische Hängebauchschwein ,,Emma“, das neun Monate alt ist, aus ihrem Stall in der Bühlstraße ausgebüxt war und anschließend auf Entdeckungstour und Futtersuche machte. Nach etlichen Minuten konnte ,,Emma“ mittels süßen Versuchungen durch die Besitzerin in den Stall zurückgelockt werden.