Weil am Rhein Erfahrungen und Erlebnisse

Nachrichten-Ticker

20:50 Vorbereitungen für Exhumierung von Dalí haben begonnen

Figueres - Im spanischen Figueres haben die Vorbereitungen für die Exhumierung des legendären Surrealismus-Künstlers Salvador Dalí begonnen. Kurz vor der Schließung des "Theater-Museum Dalí" kamen am Abend Bauarbeiter und Techniker an dem Gebäude an. Sie sollen unter anderem die eineinhalb Tonnen schwere Marmorplatte heben, die das Grab verschließt. Gerichtsmediziner sollen später DNA-Proben von Dalí entnehmen. Ein Richter in Madrid hatte diese Maßnahme angeordnet, um die Vaterschaftsklage einer 61-jährigen Spanierin zu klären.

20:44 Berliner "Party-Polizist" nach G20-Einsatz von Funktion entbunden

Berlin - Rund drei Wochen nach einer ausschweifenden Feier Berliner Polizisten im Rahmen des G20-Einsatzes in Hamburg ist ein leitender Beamter der Bereitschaftspolizei von seinem Amt entbunden worden. Es handele sich um den Leiter der 13. Einsatzhundertschaft, die seinerzeit an den Vorkommnissen beteiligt gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher. Details zu den genauen Hintergründen für die Disziplinarmaßnahme nannte er nicht. Mehr als 220 Berliner Polizisten waren Ende Juni nach Hamburg geschickt worden. Einigen wurde vorgeworfen, in der Unterkunft in Bad Segeberg exzessiv gefeiert zu haben.

20:02 William und Kate auf Stippvisite in Heidelberg

Heidelberg - Tag zwei der royalen Deutschlandtour: Für den britischen Prinzen William und seine Frau Herzogin Kate hat es in Heidelberg ein abwechslungsreiches Programm gegeben. Das Paar informierte sich bei renommierten Krebsforschern, rollte Brezeln auf dem Marktplatz und trat am Steuer von je einem deutsch-britischen Ruderboot auf dem Neckar gegeneinander an. Als Geschenk des Landes Baden-Württemberg bekamen William und Kate eine Kuckucksuhr mit britischer Flagge. Am Abend stand in Berlin-Mitte noch der Besuch eines Tanzlokals an.

19:57 SPD-Chef Schulz: Türkei hat rote Linien überschritten

Paris - SPD-Chef Martin Schulz hat sich hinter die Neuausrichtung der deutschen Türkeipolitik gestellt. Die türkische Regierung habe rote Linien überschritten, die so nicht mehr ohne Antworten bleiben können, sagte Schulz am Rande eines Besuchs in Paris. Die Türkei eskaliere und provozier in einer Art und Weise, die er nicht mehr für akzeptabel halte. Als Reaktion auf die Verhaftung des Menschenrechtlers Peter Steudtner und anderer Deutscher hatte das Auswärtige Amt unter anderem seine Reisehinweise für das beliebte Urlaubsland verschärft.

18:48 Krebskranker McCain: Ich werde bald zurück sein

Washington - Der an einem Gehirntumor leidende US-Senator John McCain hat eine baldige Rückkehr nach Washington versprochen. In einem Tweet bedankte sich der Republikaner für die Flut von Genesungswünschen, die nach Bekanntwerden seiner Kresberkrankung von allen Seiten des politischen Spektrums eingetroffen waren. Er schätze das sehr, schrieb der 80-Jährige und fügte hinzu: "Zum Unglück meiner Sparringspartner im Kongress werde ich bald zurück sein - haltet euch bereit."