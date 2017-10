Weil am Rhein Erfolgreich abgeschlossen

Von Daniela Buch

Das neu renovierte O.M.A. (Organisation für Mütter in der Arbeitswelt)-Kinderhaus an der Karsthölzle-straße ist im Beisein von Trägern, Erziehern, Kindern und Familien offiziell eingeweiht worden. Groß war die Freude über das erfolgreich abgeschlossene Projekt.

Weil am Rhein. Umso mehr, da eine lange Planungszeit und schwierige Bauphase mit Unvorhersehbarkeiten voranging, die fast ein halbes Jahr und damit doppelt so lang als geplant dauerte, wie es Michael Schmitt-Mittermeier, Geschäftsführer des Diakonischen Werks im Landkreis Lörrach, formulierte. „Ein wichtiger Abschnitt ist vollbracht“, sagte er.

Schmitt-Mittermeier und Manfred Grupp, O.M.A.- und „Arbeit für alle“-Geschäftsführer, sprachen an alle Beteiligten Dank aus, insbesondere für die großartige Unterstützung, die das Kinderhaus erfahren durfte. Die evangelische Friedensgemeinde hatte während der Bauphase ihre Räume unter der Kirche zur Unterbringung verschiedener O.M.A.-Gruppen zur Verfügung gestellt, da der Kinderhausbetrieb provisorisch ins Mehrgenerationenhaus umziehen musste und dort einen Teil der Räume belegte.

Im Namen der Kinderhaus-Leiterin Birgit Ebner und des gesamten zehnköpfigen Teams sowie der Elternschaft mit den Elternvertretern Yvonne Porzelt, Frank Köster und Christiane Hüttlin dankte Lioba Moritz, stellvertretende Kinderhaus-Leiterin, am Freitagnachmittag für die Realisierung des Umbaus.

Die Architekten Oliver Schramm und Martin Dreher erläuterten bei einem Rundgang das Konzept. Hell und modern in der Gestaltung präsentiert sich das Kinderhaus, das nunmehr eine Ganztagesbetreuung für Kinder im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren ermöglicht. Das Kinderhaus ist derweil voll belegt. In der „Küken“-Gruppe gibt es zehn Krippenplätze und in der „Raben“-Gruppe 20 Plätze.

Im Zuge der Renovierung wurde durch die Einbeziehung von Nebenflächen, wie der früheren Terrasse im Obergeschoss, eine optimale Raumaufteilung erreicht. Außerdem wurde der Eingangsbereich großzügiger geplant – mit eigener Garderobe und sanitären Anlagen für die „Raben“-Kinder. Das Mittagessen wird täglich frisch in der neuen Küche zubereitet.

Im Obergeschoss ist ein Mehrzweckraum eingerichtet, der je nach Bedarf sowohl als Ruhe- als auch als Bewegungsraum genutzt werden kann. Dazu kommt ein Atelier für kreatives Werken. Das Erdgeschoss wurde mit neuen Fenstern und neuen Türen mit Klemmschutz ausgerüstet. Im Außenbereich ist der Spielplatz erweitert und mit einem neuen Gartenhäuschen versehen worden.

Hauptamtsleiterin Annette Huber hob dankend die gute Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk hervor. „Wir haben in Weil am Rhein eine bunte Vielfalt an Trägern im Bereich der Kinderbetreuung. Das ist eine Stärke von uns und für die Eltern und für die Kinder gut“, meinte sie. Als Vertreter des Gemeinderats waren Wolfgang Roth-Greiner, Johannes Foege und Andreas Rühle zugegen.