Weil am Rhein Erfolgreiche Benefizaktionen

Weil am Rhein. Trotz Regens zu Beginn des dritten Wandertags hat es beim Weiler Wanderclub nur strahlende Gesichter gegeben. Denn 7555 Euro kamen in diesem Jahr bei der Hilfsaktion für den Verein Mukoviszidose zusammen.

„Das ist für den Verein ein sensationeller Betrag“, sagt Vorsitzender Thomas Gießler, der die Aktion ins Leben gerufen hatte. Der Betrag setzt sich aus Spenden, Einnahmen aus Wanderungen, der Werbung im Vereinsheft sowie aus dem Verkauf von Fanartikeln zusammen. Die Bäckerei Heitzmann und ihre Mitarbeiter trugen mit ihrer großzügigen Spende wesentlich zu diesem Erfolg bei.

Die Spende wird im Rahmen der Aktion „Deutschland wandert – Deutschland hilft“ über den Deutschen Volkssportverband an den Verein Mukoviszidose übergeben.

Mit den drei geführten Tageswanderungen endeten die diesjährigen Benefizaktionen zugunsten des Mukoviszidose-Vereins. Gießler bedankt sich unter anderem bei allen Spendern, Teilnehmern an den Wanderungen und Inserenten im Vereinsheft, die diese Aktion unterstützt hatten.

Die letzte Wanderung in diesem Jahr wird die Adventswanderung am 17. Dezember sein. Mit dieser Veranstaltung unterstützt der Wanderclub den Weiler Tierschutzverein. Die Wanderung startet am „Josefstüble“ in Weil am Rhein. Das Startgeld spendet der Wanderclub ohne Abzüge an das Tierheim.

Das Jahr 2018 wird, so kündigt Vorsitzender Thomas Gießler an, wird neben vielen Wanderungen in der Region und im benachbarten Ausland ganz im Zeichen der Benefizaktionen und Benefiz- wanderungen zugunsten der KiHev Kinderhilfe in Weil am Rhein stehen.

