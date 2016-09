Der „Herbst-Jahrmarkt“ hat gestern bei hochsommerlicher Witterung zahlreiche Besucher aus nah und fern auf die Hauptstraße gelockt. Das Stadtoberhaupt nahm bei einem Rundgang Kurioses und Nützliches in Augenschein.

Weil am Rhein. Reiner Wäldele kennt das Jahrmarktgeschehen. Nicht nur, dass er als Ausrichter fungiert, sondern der Anbieter ist auch mit Messern & Co. vertreten. In rosaroten Farben malt der Organisator das Jahrmarkt-Dasein nicht. So gebe es schon das Problem, dass die Händler älter werden und junge Nachwuchs-Anbieter nicht so recht in die Fußstapfen treten wollen. Auch im Textilbereich sei die Situation nicht so einfach. Doch: „Das Kaufverhalten hat sich nicht geändert“, setzt er weiter auf das bunte Angebot, das Marktmeister Karl-Heinz Bauer bewusst bunt gemischt angeordnet hat. „Es sind zum Teil Artikel, die Leute sehen wollen und die es nicht im Internet gibt“, erklärt Wäldele, der in Oberkirch eine Schleiferei betreibt.

An den 80 Ständen nahe des Berliner Platzes darf der Vorwerk-Staubsauger-Bedarf ebenso wenig fehlen wie Küchenartikel, Hüte, Socken, Süßes, Schmuck oder auch Spielzeug. Ein „Rückenwunder“ für das komfortable Sitzen fand beim gestrigen Rundgang außerdem ebenso Beachtung wie ein Spezial-Spiegelwischgerät.

Für Oberbürgermeister Wolfgang Dietz ist solch ein Jahrmarkt „eine Ergänzung und Belebung der Stadt“ und damit eine Gewinnsituation. „Die Vielfalt ist gut, der Zuspruch ist erkennbar“, fiel sein Fazit schon am Morgen positiv aus. Auch Wäldele ist überzeugt: „Der Marktplatz Weil am Rhein hat sich gut durchgesetzt.“ Und ein Marktplatz gehöre nun einmal mitten in die Stadt. Dort würde es auch keine Beschwerden von Anwohnern geben, ergänzte Marktmeisterin Laura Schamberger.

Dietz, der den Ersten Bürgermeister Christoph Huber vertrat, erinnerte sich beim Rundgang an alte Jahrmarkt-Zeiten. Mit einer Tüte gefüllt mit Magenbrot in der Hand freute er sich, dass der Standort bei der Bevölkerung ankommt. Die Straße sei ab der Danziger Straße auch ausreichend breit. Zudem könnten die beiden Buslinien, die ansonsten über den Straßenabschnitt fahren, umgeleitet werden. Parkplätze seien ebenso vorhanden, da viele Besucher aus dem Umland zum Jahrmarkt kommen, der im Frühjahr und im Herbst aufgebaut wird – auch wenn es hochsommerlich ist.