Weil am Rhein Ergebnis folgt am Freitag

Weil am Rhein (mib). Und der Gewinner ist? Der Weiler „Sport-Oscar“ geht in diesem Jahr an …. Stopp! Nein, das wird noch nicht verraten. Obwohl die Jury, bestehend aus Mitgliedern des Turn- und Sportrings um Thomas Misch an der Spitze, Vereinsvertretern, Vertretern der Stadtverwaltung sowie den beiden Sportredakteuren Mirko Bähr (Oberbadisches Verlagshaus/Weiler Zeitung) und Uwe Rogowski (BZ), bereits getagt und die Stimmen vergeben hat. Das Ergebnis wird geheim gehalten – und zwar bis zum Ehrungsabend. Der findet am Freitag, 24. März, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Weiler Rathauses statt.

Kein Geheimnis ist, dass es die Jury auch heuer nicht einfach hatte. So schlugen doch einige tolle Erfolge von Sportlerinnen und Sportlern aus Weil im vergangenen Jahr zu Buche. Nationale und internationale Top-Platzierungen wurden errungen. Klar ist aber, der Turn- und Sportring Weil kürt auch 2017 wieder die Sportler des Jahres in sechs verschiedenen Kategorien, auch wenn die Kriterien durchaus anspruchsvoll sind. So sollten die Nominierten Mitglied in einem Weiler Verein sein, der im Turn- und Sportring vertreten ist. Die Leistung sollte mindestens auf Verbandsniveau liegen, darüber hinaus wird auch die Leistungsdichte der jeweiligen Sportart berücksichtigt.

Wer dieses Mal bei der Weiler Sportlerwahl ganz oben auf dem Podest steht, wird erst am Freitag öffentlich gemacht. Wer sich jedoch Hoffnung machen darf, das verraten wir schon jetzt. So werden im Folgenden die nominierten Sportlerinnen und Sportler und Teams vorgestellt, jeweils in alphabetischer Reihenfolge:

Jugendsportlerin des Jahres 2016: Lilli Eise (Tischtennis), Louisa Gasenzer (Volleyball), Mara Schierhuber (Judo). Jugendsportler des Jahres: Tom Eise (Tischtennis), David Hoffmann (Leichtathletik), Alessio Pussi (Judo). Sportlerin des Jahres: Raphaela Eggert (Paracycling), Pia Reich (Springreiten), Carmen Vogt-Brändlin (Springreiter). Sportler des Jahres: Hans-Dieter Dreher (Springreiten), Patrick Gempp (Handball), Christopher Ullmann (Leichtathletik).

Jugendmannschaft des Jahres 2016: DLRG-U12 weiblich (Rettungsschwimmen), Judoschule Haltingen U12-Jungen (Judo), Judoschule Haltingen U12-Mädchen (Judo). Mannschaft des Jahres: ESV Weil-Damenteam (Tischtennis), TG Weil (Kunstturnen), SG ESV Weil/A9 Malsburg (Sportkegeln).