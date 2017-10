Weil am Rhein Erlebte Gemeinsamkeiten

Von Joachim Pinkawa

Fladenbrot backen, Apfelsaft pressen und Drachen bauen standen am Samstagnachmittag beim Trinationalen Umweltzentrum (Truz) am Sundgauhaus auf dem Programm.

Weil am Rhein. Unter dem Motto „Salam aleikum in Weil am Rhein“ hatten der Willkommenskreis Weil am Rhein und das Truz in einer gemeinsamen Aktion neue Mitbürger sowie alle Helfer und Interessierte eingeladen, um mit Flüchtlingen zusammen den Herbstanfang zu feiern.

Der aus dem Arabischen stammende Gruß „Salam aleikum“ bedeutet „Friede mit dir/euch“ und hat zur Antwort „Friede auch mit dir/euch“. So hatten sich zur praktischen Umsetzung dieser Grußformel bei wunderbar spätsommerlichem Wetter einige Menschen aus Weil, dem Willkommenskreis und Geflüchtete aus verschiedenen Ländern am Sundgauhaus eingefunden.

Jan Wohnrath, Bundesfreiwilliger mit Flüchtlingsbezug beim Truz, und Erster Bürgermeister Christoph Huber hatten bereits den Backofen neben dem Sundgauhaus angeheizt, so dass der vorbereitete Brotteig mit flinken und geschickten Händen von einigen Frauen zu Fladenbroten geformt werden konnte. Gleichzeitig bastelten einige Kinder eifrig an einem Tisch Drachen, die sie allerdings mangels Wind nur schwerlich ausprobieren konnten. Gemeinsam verarbeiteten Erwachsene und Kinder unter dem überdachten Freisitz zwei Kisten Äpfel zu frisch gepresstem Apfelsaft.

Bei einigen Gläschen Tee wurde miteinander geplaudert, bis Wohnrath auf einem Schwenkgrill noch das Lammfleisch gegrillt hatte und Huber die ersten Fladenbrote frisch aus dem Backofen ziehen konnte. Anschließend wurde gemeinsam in lockerer Atmosphäre genossen, was aus Holzofen, Saftpresse und vom Grill kam. Erlebte Gemeinsamkeiten statt Betonung kultureller Unterschiede zeigten sich als positiv gelebte Integration in diesem Herbstfest, von dem alle Beteiligten begeistert waren.