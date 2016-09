Für die Weiler Schüler beginnt am Montag, 12. September, wieder der Ernst des Lebens. Nur Erst- und Fünftklässler können sich noch über einige Ferientage mehr freuen. Weil am Rhein. Unterrichtsbeginn am Kant-Gymnasium ist um 7.45 Uhr am Montag, 12. September, für die Klassen 6 bis 13. Für die Fünftklässler beginnt der Unterricht am Dienstag, 13. September, um 9.30 Uhr im Haus der Volksbildung. Der Gottesdienst für die Klassen 5 und 6 findet am Freitag, 16. September, ab 7.45 Uhr in der Kirche der Johannesgemeinde statt. Am Oberrhein-Gymnasium startet der Unterricht für die Klasse 5 am Montag, 12. September, um 14 Uhr und ab Klassenstufe 6 um 7.45 Uhr. Ein Gottesdienst von Klasse 5 bis Klasse KS2 findet am 16. September ab 7.45 Uhr in der katholischen Kirche St. Peter und Paul statt. An der Realschule Dreiländereck ist am Montag, 12. September, um 7.40 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis 10. Für die Fünftklässler beginnt das Schuljahr am Dienstag, 13. September, um 9.30 Uhr in der Aula der Schule. Die Schüler der Klassen 6 bis 10 der Gemeinschaftsschule starten am Montag, 12. September, um 7.40 Uhr. Die Schüler der fünften Klassen beginnen am Dienstag, 13. September, um 8.30 Uhr. Treffpunkt ist die Eingangshalle. Für die Erstklässler der Hans-Thoma-Schule in Haltingen findet am Samstag, 17. September, ab 9 Uhr ein Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Maria und im Anschluss ab 10 Uhr die Einschulungsfeier statt. Der Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 12. September, um 8.30 Uhr. Für die Klassen 2 bis 4 steht der Gottesdienst am 16. September ab 8.30 Uhr in der evangelischen Kirche St. Georg an. Der Unterricht an der Karl-Tschamber-Schule beginnt am Montag, 12. September, um 8.30 Uhr für die Schüler der 2. bis 4. Klassen. Die Einschulung der 1. Klassen findet am Donnerstag, 15. September, um 8.30 Uhr statt. Der Gottesdienst für die Klassen 2 bis 4 steht am Dienstag, 13. September, ab 8.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Altweil an. Die Schüler ab der 2. Klasse der Leopoldschule Grund- und Förderschule beginnen das Schuljahr am Montag, 12. September, um 8.25 Uhr. Für die Erstklässler findet am Samstag, 17. September, nach dem Gottesdienst in der Johanneskirche (Beginn: 9 Uhr) ab 10 Uhr die Einschulungsfeier in der Turnhalle statt. Erster Schultag für die 1. Klasse ist am Montag, 19. September, um 8.25 Uhr. An der Rheinschule in Friedlingen steht am Montag, 12. September, ab 8 Uhr für die 2. bis 4. Klasse der Unterrichtsbeginn an. Eingeschult werden die Schüler der 1. Klasse am Samstag, 17. September, um 10 Uhr. Der ökumenische Schulgottesdienst findet für die 1. Klasse am Samstag, 17. September, ab 9.15 Uhr in der katholischen Kirche Guter Hirte in Friedlingen statt. Schulbeginn für die neuen Erstklässler ist am Montag, 19. September, um 8 Uhr. An der Hermann-Daur-Schule Ötlingen/Märkt beginnt der Unterricht für die 2. bis 4. Klasse am Montag, 12. September, um 8.40 Uhr. Die Einschulungsfeier für die Erstklässler startet um 8.40 Uhr am Montag, 19. September. Der Gottesdienst findet in der Märkter Kirche für die Erstklässler von 9.30 Uhr an statt.