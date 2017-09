Weil am Rhein Erntedankfest: Empfang nach Gottesdienst

Weil am Rhein. In der evangelischen Kirche Alt-Weil wird am Sonntag, 1. Oktober, um 10 Uhr ein Familiengottesdienst mit Abendmahl gefeiert. Die Kinder dürfen während der Predigt die Kirche verlassen und bekommen in kindgerechter Weise Geschichten von Jesus erzählt.

Im Anschluss an den Familien-Gottesdienst ist die Gemeinde zu einem kleinen Empfang auf den Lindenplatz vor der Kirche eingeladen. Bei Wein, Brot und Speck bietet sich die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Gemeinde würde sich freuen, wenn die Kirche mit Erntedankgaben geschmückt werden könnte. Wer deshalb aus seinem Garten, aus den Reben, vom Acker oder vom Markt etwas dazu beitragen möchte, kann diese Gaben am Samstag, 30. September, zwischen 17 und 18 Uhr in der Kirche abgeben. Nach dem Erntedankfest werden die Gaben an eine gemeinnützige Organisation gespendet.