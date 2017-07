Weil am Rhein Erste Plätze und sportliche Leistungen

Weil am Rhein. Sowohl die Nachwuchssportler des ESV Weil als auch der TSG Ötlingen haben beim Kinderturnfest in Schopfheim gute Leistungen gezeigt. 16 Mädchen und neun Jungen vom ESV Weil konnten höchst erfolgreiche Platzierungen erturnen. Die TSG Ötlingen war ebenso auf Medaillenkurs und holte neun erste Plätze beim Kinderturnfest.

ESV Weil

Die Mädchen starteten in den Mischwettkämpfen, bestehend aus Geräteturnen und Leichtathletik, und erreichten in den beiden jüngsten Altersklassen, Jahrgang 2010 bis 2011 mit Emilia Pokarn den ersten und mit Mayra Faller den dritten Platz. Lucy Kern und Lola Asal belegten in der Altersklasse 2008 den ersten und dritten Platz. Die Altersklasse 2007 wurde zu einer Vereinsmeisterschaft, denn die ersten sechs Plätze wurden von Turnerinnen des ESV Weil belegt und von Nora Faller, Solveig Gramatte und Paulina Kaiser angeführt. Cora Gehrmann rundete das erfolgreiche Bild der Turnerinnen mit dem ersten Platz in der ältesten Altersklasse 2003 bis 2004 ab.

Die Jungen standen hinsichtlich der Podestplätze den Mädchen in nichts nach. Bei den Wahlwettkämpfen Geräteturnen belegte Aurelius Sommer in der Altersklasse 2010 bis 2011 den ersten Platz, Jakob Zeeb in der Altersklasse 2005 bis 2006 den zweiten Platz und Maxim Steiger in der Altersklasse 2003 bis 2004 ebenfalls den zweiten Platz. In den Geräte-4-Kämpfen konnten sich die ESV Turner ebenfalls erfolgreich präsentieren. Cedric Meyne belegte in der Altersklassen 2008 den zweiten Platz. Louis Deckert konnte trotz eines Missgeschicks am Reck den dritten Platz in der Altersklasse 2005 bis 2006 behaupten und Felix Weiler gewann souverän in der Klasse 2003 bis 2004.

Nicht nur die Turnerinnen und Turner freuten sich über das erfolgreiche Kinderturnfest. Auch die Trainerinnen Corinna Wamser und Hilde Maurer-Haag für die Mädchen und Daniel Schober und Thomas Faller für die Jungen waren hochzufrieden mit den Leistungen aller Kinder.

TSG Ötlingen

28 Nachwuchsturner der TSG Ötlingen gingen in Schopfheim an den Start. Es war für viele eine Generalprobe für das Landeskinderturnfest, welches vom 14. bis 16. Juli in Konstanz stattfindet. Für das Landeskinderturnfest sind von der TSG Ötlingen 45 Kinder gemeldet. Diese werden von zehn Betreuern sowie sechs Kampfrichtern vom Verein begleitet werden. Beim Kinderturnfest in Schopfheim strahlten acht Sieger und eine Siegerin um die Wette. Wieder einmal versetzte der Traditionsturnverein die Konkurrenz und das Publikum in Staunen, freuen sich die Verantwortlichen. 28 Kinder der TSG Ötlingen waren angetreten, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Neben neun Goldmedaillen holten die Schützlinge vier Silber- und vier Bronzemedaillen.

Ergebnisse: Platz 1 für Till Rapp, Justin Lippert, David Seemann, Jack Koehler, Mattis Popp, Benedikt Talmon- Gros, Yannik Platz, David Cousins, Clara Höferlin, Platz 2 für Philipp Jäger, Daniel Schweizer, Jonas Attia, Naira Grether, Platz 3 für Matheo Meier, Luca Bürgin, Maria Aenis, Theresa Schenkluhn, Platz 4 für Johan Höferlin, Silas Hartje, Alyah Goehlke, Leonie Müller, Michelle Entmann, Platz 6 für Linus Scherer, Franziska Wolz, Platz 7 für Lilly-Marie Klein, Platz 8 für Leonie Lüttich,Aurelia Rosca, Platz 9 für Eliza Golebiowski.