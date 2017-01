Weil am Rhein. Mit Thomas Braun aus Grenzach-Wyhlen hat die Gemeinde Weil am Rhein der Neuapostolischen Kirche einen neuen Gemeindevorsteher erhalten. Dieser hielt nun seinen ersten Gottesdienst unter dem Leitgedanken „Jesus ist bei uns“.

Der Wechsel war nötig geworden, da der Gemeindevorsteher der Gemeinde Lörrach, Hirte Jürgen Nef, in den Ruhestand ging und der bisherige Weiler Vorsteher, Bezirksevangelist Bertold Krumm, nun zusätzlich zu seinen bezirksübergreifenden Aufgaben die Gemeinde Lörrach betreuen wird.

Thomas Braun wird zusätzlich zu der Gemeinde Weil am Rhein auch weiterhin die Gemeinde Grenzach-Wyhlen leiten, der er seit 2004 vorsteht. In Weil am Rhein finden bereits seit 1928 neuapostolische Gottesdienste statt; die Gemeinde pflegt ein sehr lebendiges und vielfältiges Gemeindeleben, heißt es in der Mitteilung.

Gottesdienste finden jeweils am Mittwochabend ab 20 Uhr und am Sonntag ab 9.30 Uhr statt. Interessierte sind jederzeit willkommen.