Weil am Rhein. Der „Weiler Kinderchor“ – eine Kooperation des Gesangvereins Weil 1836 und der Städtischen Sing- und Musikschule Weil am Rhein – führt am Samstag, 18., und am Sonntag, 19. Februar, jeweils ab 16 Uhr unter der Leitung von Karl Gehweiler im Haus der Volksbildung das Kindermusical „Geisterstunde auf Schloß Eulenstein“ szenisch auf. Ein kleines Instrumental-Ensemble aus Musikschülern begleitet im Haus der Volksbildung die Lieder des Chors und der jungen Solisten.

Die Szenerie schildert ein großes Fest auf Schloss Eulenstein, zu dem der Schlossherr Karl von Radau alle Geister von nah und fern einlädt, um einmal wieder richtig zu spuken. Dabei stellt die kleine Hexe ihre Neuerfindung – eine Krachmaschine – vor. Alle Anwesenden sind sehr begeistert. Da der Flaschengeist sein 1000-jähriges Bestehen feiert, bei dem Konflikte und einige Missverständnisse unter Geistern auftreten, ist die Handlung mitunter sehr turbulent. Am Schluss sind jedoch alle in bester Partystimmung.

Eingebettet ist die Spukgeschichte in eine Rahmenhandlung mit einer vierköpfigen Familie, deren jüngstes Kind eine unglaubliche Angst vor Gespenstern hat. Die Aufführungen dauern zirka 75 Minuten und sind für Kinder und musikbegeisterte Erwachsene gut geeignet.

Karten (fünf Euro für Kinder/ zehn Euro für Erwachsene) sind jetzt im Vorverkauf bei der Geschäftsstelle der Städtischen Sing- und Musikschule, Humboldtstraße 5, Tel. 07621/704421, zu den regulären Geschäftszeiten erhältlich.