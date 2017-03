Weil am Rhein ESV erleichtert: Waffentresore nicht aufgebrochen

Weil am Rhein. Bei dem Einbruch in ein Vereinsheim am Weiherweg (wir berichteten gestern) handelt es sich um die ESV-Schießsportanlage. Dabei haben die unbekannten Täter versucht, die Waffentresore mit einem Flex zu öffnen. Obwohl sie mit brachialer Gewalt Schlösser zerstörten, misslang das Vorhaben. Aufgrund der Zerstörungen mussten die ESV-Schützen die Kreismeisterschaften für Pistolen absagen.

„Wir sind noch mit einem blauen Auge davongekommen“, meinte Hans-Peter Schmitz. Jedenfalls waren die ESV-Schützen trotz des hohen Schadens, der bei dem Einbruch entstanden ist, froh, dass den unbekannten Tätern – dank der umfangreichen Sicherungsmaßnahmen – keine Waffen und keine Munition in die Hände gefallen sind.

Dagegen haben die Täter einen Laptop sowie eine kleine Menge Bargeld und reichlich Lebensmittel mitgenommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.