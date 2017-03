Weil am Rhein Etwas Ansehnliches

Weil am Rhein-Haltingen. Der Rewe-Markt ist in dieser Woche eröffnet worden, nun geht es darum, auch die direkte Umgebung aufzuwerten. Hierzu hat der Bauausschuss Mittel in Höhe von 476 000 Euro bewilligt. Mit diesem Geld wird der erste Bauabschnitt im Bereich des Sanierungsgebietes „Ortskern Haltingen“ zwischen Burgunder Straße und Freiburger Straße (Marktweg) in Angriff genommen. Baubeginn ist laut Plan im Juni.

Bestandteil dabei ist auch der Gehweg, der statt zuvor eineinhalb künftig 2,25 Meter breit sein wird. „Fußgänger und Kinderwagen kommen aneinander vorbei“, führte Stadtbauamtsleiter Christian Renner einen Vorzug an.

Insgesamt ist das Ziel, zwischen dem neuen Markt und dem alten Bahnhof einen zentralen Platz für das öffentliche Leben in Haltingen zu schaffen. Hierzu wurde das Landschaftsarchitekturbüro Rehwaldt aus Dresden beauftragt, das die Pläne im Ausschuss vorstellte.

Dabei wurde nicht nur auf den Bürgersteig geblickt, sondern auch auf den Bereich zwischen der Bushaltestelle an der Bundesstraße und dem Bahnhofsvorplatz, wo es eine Fußgängerverbindung geben soll. Die Abgrenzung erfolgt mit einem Zaun aus unbehandelter Robinie. Bei den neuen Bäumen handele es sich nicht um Platanen, sondern um Hopfenbuchen.

Eine knappe halbe Million Euro für das Vorhaben „Marktweg“ sei „nicht gerade ein Schnäppchen“, weiß Erster Bürgermeister Christoph Huber. Doch handele es sich auch um einen sieben Meter breiten Streifen, wo nun „etwas Ansehnliches“ entstehen könne.