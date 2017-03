Von Marco Fraune

Das siebte Einsatzjahr beim Weiler Buurefasnachtsumzug ist für den Malteser Hilfsdienst kein verflixtes geworden: Das bunte Treiben verlief für den Rettungsdienst relativ ruhig. Gleich sechs Helfer mit dem Familiennamen Szokoll befanden sich dabei an der Strecke.

Weil am Rhein. Vater und Sohn stehen in der Unfallhilfsstelle an der Ecke Danziger Straße/Hauptstraße. Marco Szokoll notiert als Leiter Einsatz-/Notfalldienste den über Funk übermittelten Namen eines achtjährigen Junges, der zwischenzeitlich gesucht wird. Vater Emerich Szokoll, Ortsbeauftragter der Malteser Wiesental, blickt mit ihm auf den Streckenplan für den Fasnachtsumzug. Das aufblasbare Zelt, in dem beide ihren Dienst tun, wird derweil vom kräftigen Wind leicht durchgeschüttelt. Von einem Ansturm an Patienten bleiben die Führungskräfte des Malteser Hilfsdienstes Wiesental bei ihrem siebten Buurefasnachtsumzug aber verschont.

Einmal überquert der Rettungswagen zwar die Hauptstrecke mit lautem Geheul, doch die beim Notruf beschriebenen Kreislaufprobleme erweisen sich doch nicht als schwerwiegend. So bleibt es nach acht Stunden Einsatzzeit an der Strecke und einer weiteren am Narrendorf um 19 Uhr bei einer zufriedenstellenden Bilanz: Verstauchte Fußgelenke und ein paar Stürze stehen noch als die größten Probleme zu Buche.

Die Malteser sind dabei stets für den Ernstfall gerüstet. Zwei Intensivplätze stehen im Zelt schon aufgebaut zur Verfügung, die Kapazität könnte noch auf vier weitere aufgestockt werden.

Erstmals ist am Sonntag mit Dr. Arno Mutschler auch ein Notarzt vor Ort. Damit reagieren die Malteser auf die Erfahrungen aus den Vorjahren, in denen sich der Drogenkonsum beim Umzug als zunehmendes Problem herauskristallisierte. „Der Drogenmissbrauch muss in die richtigen Bahnen gelenkt werden.“ Zwei Krankentransportwagen (an der Römerstraße und der Sparkasse) und ein Rettungswagen (an der Danziger Straße) stehen für den Fall der Fälle daher bereit. Im Zelt befinden sich medizinische Notfallgeräte wie ein Defibrillator und andere Notfallutensilien.

An der Strecke haben insgesamt 18 Einsatzsanitäter ihren vorgesehenen Standort eingenommen. Hinzu kommen noch Vater und Sohn Szokoll, der Notarzt, eine Krankenschwester sowie drei Einsatzhelfer, die sich allesamt im oder direkt nahe des Einsatzzeltes postiert haben.

Eine davon heißt auch Szokoll, Annette Szokoll, die Schwester von Emerich Szokoll. Auch sie ist seit sieben Jahren beim Umzug dabei, um im Notfall zu helfen. Gestürzte Narren oder auch verlorene Kinder oder demente Erwachsene hat sie unter anderem schon versorgt. „Wir wollen für die Sicherheit der Besucher sorgen“, erzählt sie. Und auch ihre Schwester Christina Szokoll wirkt dabei mit, sie steht am Ende der Strecke.

Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, bereiten sich die Malteser zwei Wochen vorher vor. „Eine 100-prozentige Vorbereitung gibt es nicht. Das Leben schreibt seine eigene Geschichte“, weiß Emerich Szokoll aber.

Dessen Frau Elke wartet ebenfalls als Helferin an der Strecke. Gleiches gilt für Isabell Szokoll, die Frau von Marco Szokoll, der eine Erklärung für die Szokoll-Präsenz hat. „Unsere Familie ist stark im medizinischen Bereich verhaftet.“ Für die Szokolls mache es aber keinen Unterschied, dass sie familiär verbunden seien, schließlich sei der Dienst durchstrukturiert. Einzig, dass man sich nebenher privat besprechen könne, sei ein Vorteil.

Für 2017 steht unterm Strich jedenfalls: „Es war aus unserer Sicht eine durchschnittliche Veranstaltung“, kann Marco Szokoll eine positive Bilanz ziehen.