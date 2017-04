Weil am Rhein Exkursion zu Besonderheiten des Tüllingers

22:19 USA: Russland und Iran für Gasangriff mitverantwortlich

22:16 Frankreichs Élysée-Kandidaten streiten über Europa

Paris - Gut zweieinhalb Wochen vor der französischen Präsidentenwahl haben die Kandidaten bei einer TV-Debatte über Europa gestritten. Der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon forderte am Abend einen Ausstieg Frankreichs aus den europäischen Verträgen, die Rechtspopulistin Marine Le Pen erneuerte ihre Forderung nach einem Referendum über den Austritt aus der EU. Der als Favorit gehandelte Sozialliberale Emmanuel Macron und der Konservative François Fillon verteidigten dagegen Frankreichs Platz in der Europäischen Union.

22:02 Zweite Saison-Niederlage für den FC Bayern - BVB-HSV 3:0

20:47 Giftgasangriff tötet Dutzende in Syrien

Damaskus - Bei einem der schwersten Angriffe mit Giftgas im syrischen Bürgerkrieg sind Aktivisten zufolge mindestens 58 Menschen getötet worden, darunter elf Kinder. Mehrere Stellen machten die Regierung von Baschar al-Assad für den Angriff verantwortlich. Die Vereinten Nationen kündigten eine Untersuchung an. Der UN-Sicherheitsrat will morgen auf Antrag Frankreichs und Großbritanniens zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Kanzlerin Angela Merkel verurteilte "den offensichtlichen C-Waffenangriff" und forderte die Bestrafung des "Kriegsverbrechen".

20:43 Attentäter von St. Petersburg stammt aus Kirgistan

St. Petersburg - Der Bombenanschlag in St. Petersburg mit bislang 14 Toten ist nach Angaben der Ermittler von einem 22-jährigen Mann aus Kirgistan verübt worden. Der mutmaßliche Attentäter Akbarschon Dschalilow sei bei der Explosion getötet worden, teilte das russische staatliche Ermittlungskomitee mit. Seine DNA-Spuren seien an zwei Bomben gefunden worden. Der Mann habe einen russischen Pass gehabt. Nach Medienberichten wurde er erst in diesem Jahr von einer islamistischen Organisation angeworben. Bei dem Anschlag am Montag in der U-Bahn waren mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen.