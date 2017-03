Weil am Rhein Fahrerin und Kinder bei Unfall verletzt

Nachrichten-Ticker

11:10 Merkel nennt Wahl in Niederlanden guten Tag für die Demokratie

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Ausgang der Wahl in den Niederlanden ausdrücklich begrüßt. Sie habe sich sehr gefreut, "dass eine hohe Wahlbeteiligung zu einem sehr proeuropäischen Ergebnis geführt hat", sagte die CDU-Vorsitzende in Berlin. Sie sprach von einem klaren Signal, "und das nach Tagen, in denen die Niederlande Anwürfe und Vorwürfe zu ertragen hatten, die aus der Türkei kamen, die völlig inakzeptabel sind". Merkel zog das Fazit: Sie glaube, das sei ein guter Tag für die Demokratie gewesen.

11:08 Autonome wollen Briefbombe nach Berlin geschickt haben

Athen - Die griechische linke Autonome Untergrundorganisation "Konspiration der Feuerzellen" will die Briefbombe an die Poststelle des Bundesfinanzministeriums geschickt haben. Man übernehme die Verantwortung für die Entsendung der Paket-Attrappe an den Finanzminister Deutschlands, hieß es in einer Erklärung. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht dazu, ob die Erklärung echt sei. Im Berliner Bundesfinanzministerium war gestern eine Postsendung mit einem explosiven Gemisch und scharfem Zünder entdeckt worden.

10:42 Vorbereitungen für Einführung des neuen 50-Euro-Scheins im Plan

Frankfurt/Main - Die Vorbereitungen für die Einführung des neuen 50-Euro-Scheins laufen nach Angaben der Bundesbank planmäßig. In knapp drei Wochen können Verbraucher die runderneuerte Banknote in Händen halten, die die EZB im vergangenen Juli der Öffentlichkeit präsentiert hatte: Vom 4. April 2017 an soll es den neuen 50er an Geldautomaten, Bankschaltern und Ladenkassen geben. 5,4 Milliarden Stück der neuen Scheine wollen die Euro-Notenbanken im ersten Schritt in Umlauf bringen.

10:24 Merkel besucht laut Seehofer im Mai Putin in Moskau

Moskau - Kanzlerin Angela Merkel will sich laut CSU-Chef Horst Seehofer am 2. Mai in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Das sagte der bayerische Ministerpräsident am Rande seiner dreitägigen Russlandreise in Moskau vor Journalisten. Seehofer will heute selbst im Kreml mit Putin über die Sanktionen der EU und die Rolle Russlands bei der Lösung internationaler Krisen sprechen. Seehofer hatte sich bereits bei seiner Russlandreise Anfang 2016 für eine Lockerung der Sanktionen ausgesprochen.

09:42 AfD-Chefin Petry hätte sich besseres Ergebnis für Wilders gewünscht

Berlin - Die AfD ist über das Wahlergebnis in den Niederlanden nicht glücklich. Sie mache keinen Hehl daraus, dass sie der PVV und Geert Wilders ein besseres Ergebnis gewünscht hätte, sagte Parteichefin Frauke Petry der dpa. Wilders habe im Wahlkampf zwar die richtigen Themen angesprochen und dadurch auch die anderen Parteien ein Stück weit vor sich hergetrieben. Er habe aber vielleicht nicht immer den richtigen Ton getroffen. Die Bürger würden eine klare Ansage wollen, sich aber vor einem harten Ton fürchten, sagte Petry.