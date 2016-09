Weil am Rhein. Eine aufmerksame Bürgerin hat am Montagnachmittag in Weil-Ost einen Fahrraddiebstahl verhindert. Die in der Hinterdorfstraße wohnende Frau hörte gegen 17 Uhr Geräusche aus ihrer Garage und schaute nach. Hierbei sah sie sich einem Unbekannten gegenüber, der gerade im Begriff war, ihr E-Bike samt Ladegerät zu stehlen. Der überraschte Dieb ließ daraufhin beides zurück und flüchtete in Richtung Wuhrweg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, mittelgroß, südländisches Aussehen, Vollbart mit auffallender Rasur (eckig) im Wangenbereich, schwarze Flip-Flops, blaue, dreiviertel lange Jeans, dunkles T-Shirt, graues Base-Cap. Wer die Person kennt oder sie gesehen hat, soll dies der Polizei, Tel. 07621/97 97 0, mitteilen.