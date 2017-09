Weil am Rhein FDP-Chef vor Wiederwahl

20:54 Greuther Fürth holt ersten Punkt - Heidenheim verliert

Dresden - Die SpVgg Greuther Fürth hat nach vier Niederlagen in Serie den ersten Punkt in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga geholt. Der Tabellenletzte erkämpfte sich bei der SG Dynamo Dresden ein glückliches 1:1. Der 1. FC Heidenheim kassierte eine 1:3-Niederlage gegen Jahn Regensburg und ist auf Tabellenplatz 16 abgerutscht.

20:02 Papst betet für Erdbeben- und Hurrikan-Opfer

Villavicencio - Papst Franziskus hat zum Gebet für die Opfer des schweren Erdbebens in Mexiko und des Hurrikans "Irma" in der Karibik aufgerufen. Sein Gebet gelte denen, die ihr Leben verloren hätten und ihren Familien. Das sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche zum Ende einer Heiligen Messe mit rund 600 000 Menschen im kolumbianischen Villavicencio. Er fühle mit den Opfern, wegen der Verwüstungen durch "Irma" seien Tausende obdachlos geworden. Durch das Erdbeben der Stärke 8,2 vor der Pazifikküste Mexikos und den Hurrikan "Irma" starben Dutzende Menschen.

19:59 Lady Gaga kündigt eine Pause an

Toronto - Lady Gaga will eine Weile pausieren. Dies kündigte die Sängerin auf einer Pressekonferenz beim Toronto International Film Festival an, wo die Pop-Diva die Netflix-Doku "Gaga: Five Foot Two" vorstellt. "Ich werde eine Pause machen", zitierte der "Hollywood Reporter" die Sängerin, die keinen Zeitrahmen für die geplante Auszeit nannte. Sie wolle weiterhin kreativ sein, aber die Zeit zur Heilung nutzen. In der Doku spricht sie auch offen über körperliche Erschöpfung und ihre Probleme mit chronischen Schmerzen.