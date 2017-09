Weil am Rhein FDP hat um fünf Prozent zugelegt

Weil am Rhein (sif). Verwundert haben sich einige FDP-Mitglieder die Augen gerieben, als sie gestern Morgen auf unserer ersten Weiler Seite die Grafik zur Bundestagswahl sahen. Denn in dieser Grafik, in der Gewinne und Verluste im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 gegenübergestellt wurden, hat sich ein dicker Fehler eingeschlichen. Denn bei der FDP, eine der großen Gewinner dieser Wahl, stand minus 0,1 Prozent. Doch die Liberalen haben keine Stimmen verloren, sondern kräftig zugelegt – von 5,9 Prozent im Jahr 2013 auf nunmehr 10,9 Prozent. Das bedeutet ein Plus von fünf Prozent. Wolfgang Roth-Greiner, stellvertretender Vorsitzender der FDP, der sich über das sehr gute Abschneiden seiner Partei natürlich freute, nahm den Fauxpas gelassen auf: „So etwas kann mal passieren.“