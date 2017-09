Weil am Rhein Fesselnde Hommage an Telemann

Weil-Ötlingen (bn). Dass der vor 250 Jahren verstorbene Georg Philipp Telemann zu Lebzeiten berühmter war als seine Zeitgenossen Bach und Händel, war wohl nur eine Ursache seiner posthum geringeren Wertschätzung. Dafür waren die beiden etwas jüngeren Kollegen seinerzeit immer von existenziellen Sorgen begleitet, die der wohlhabende Hamburger Musikdirektor allenfalls zu Beginn seiner steilen Karriere kennenlernte. Dass ihm sein umfangmäßig kaum noch zu toppendes kompositorisches Schaffen nachträglich den Ruf eines in allen musikalischen Gattungen bewanderten „Vielschreibers“ eintrug, ist längst als Fehleinschätzung erkannt.

Eine Hommage an Telemann lieferte am Sonntagabend das Konzert des Ensembles Musica Antiqua Basel in der St. Gallus-Kirche. In den Vordergrund gerückt war dabei Telemanns Favorit-Instrument Blockflöte, als deren kompetenter Virtuose sich einmal mehr der Weiler Kulturamtsleiter Tonio Paßlick erwies. Dass er ausgerechnet an diesem Abend mit einer akuten Erkältung zu kämpfen hatte und nicht jeder Ton astrein geriet, schmälerte den hervorragenden Gesamteindruck nicht im Mindesten.

Als Continuo-Partner waren Fridolin Uhlenhut (Violoncello) und Dieter Lämmlin (Cembalo) ideale Mitgestalter, und in den Vokalpartien hinterließ die Sopranistin Almut Teichert-Hailperin beste Eindrücke. Mit anmutiger, gleichwohl klangvoller Stimme überzeugte sie in den Kantaten „Umschlingt uns, sanfte Friedensbande“ und „Begnadete Seelen gesegneter Christen“ als Musterbeispiele der variablen Vielschichtigkeit, die Telemann im Erfinden süffiger Melodien und kühner Klangkombinationen an den Tag legte.

Gleichermaßen fasziniert und begeistert genoss die Hörergemeinde in der voll besetzten Kirche eingangs die aparte dreisätzige Sonate F-Dur für Flauto dolce und Basso continuo, sodann eine originelle Partita in g-Moll mit einer pathetischen Grave-Einleitung und sechs verschiedenen (instrumentalen) Arien sowie ein rasantes Fantasiestück in D-Dur, mit dem Dieter Lämmlin seine brillante Tastenkunst solistisch demonstrieren durfte.

Mit Eleganz und Präzision brillierte das Instrumentaltrio schließlich noch in der dreiteiligen Suite a-Moll, die barocke Tanzfreude in Form einer lieblichen italienischen Air, eines beschwingten deutschen Menuetts und einer auftrumpfenden französischen Réjouissance mit erfrischender Vitalität bezwingend vorführte. Mit aufschlussreichen Kommentaren und köstlichen Anekdoten zu Telemann bereicherte Paßlick den genussreichen Anlass.