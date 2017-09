Weil am Rhein Feuer in nicht bewohnter Wohnung gelegt

Weil am Rhein. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Hinterdorfstraße sind in der Nacht zum Mittwoch gegen 2.45 Uhr zuerst durch einen lauten Knall, dann durch das Schrillen einer Alarmanlage geweckt worden. Die zuerst eintreffende Polizeistreife stellte Rauch in der Dachgeschosswohnung des Hauses fest. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer in der derzeit nicht bewohnten Wohnung gelöscht werden.

Durch den Brand entstand an der noch nicht eingerichteten Wohnung ein Schaden an der Decke und am Boden. Die Schadenshöhe dürfte laut Polizei im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Die Spuren vor Ort ließen den Schluss zu, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde, heißt es im Polizeibericht.

Die Kriminalpolizei Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen (Kontakt: Tel. 07621/ 176-0). Insbesondere geht es um Wahrnehmungen von Fahrzeugen oder Personen an der Hinterdorfstraße und in Efringen-Kirchen im Zeitraum von 2 bis 5 Uhr in dieser Nacht.