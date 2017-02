Alle Feuerwehrabteilungen in der Stadt beteiligen sich am Samstag, 11. Februar, am kreisweiten Aktionstag unter dem Motto „Wir leben retten“ und laden von 10 bis 14 Uhr ein. Die Feuerwache in der Kernstadt sowie die Gerätehäuser in Haltingen, Ötlingen und Märkt werden geöffnet sein.

Weil am Rhein (sif). „Wir informieren in der Weiler Feuerwache über die vielfältigen Aufgaben einer Feuerwehr und stellen unseren Fahrzeugpark und die Geräte vor“, sagt Hubert Strohmeier, Kommandant der Abteilung Stadt und Vize-Stadtbrandmeister.

In Haltingen beispielsweise, so Abteilungskommandant Jürgen Engler, werden auch die Oldtimer-Fahrzeuge präsentiert. Außerdem wird eine Diashow über das Feuerwehrjahr 2016 zu sehen sein. Und in Märkt werden zudem die Rettungsboote ausgestellt, denn die Abteilung ist auch in der Wasserrettung aktiv. Auch die Ötlinger Wehr wird ihre Fahrzeuge und Geräte der interessierten Öffentlichkeit vorstellen.

Fachkundige Feuerwehrleute informieren nicht nur an den vier Standorten über alles Wissenswerte, sondern stehen auch für Fragen rund um die Feuerwehr zur Verfügung. Am Aktionstag werden die Wehrleute in den Gerätehäusern wirten.

Der kreisweite Tag der offenen Tür ist zugleich eine Werbeveranstaltung, um möglichst auch Nachwuchskräfte und neue Leute für den Dienst in der Feuerwehr zu gewinnen. Retten, Löschen, Bergen und Schützen – dies praktizieren die Feuerwehrleute das ganze Jahr über, sei es bei Bränden, Unfällen, technischen Hilfeleistungen und anderen freiwilligen Dienstleistungen.