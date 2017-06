Weil am Rhein Feuerwehrleute demonstrieren Unfallrettung

Weil am Rhein-Ötlingen (sih). Am Sonntagnachmittag leerte sich beim Feuerwehrjubiläum der Platz bei der Halle, und die Besucher strömten zur historischen Trotte. Dort war Action angesagt bei der gemeinsamen Schauübung der Feuerwehrabteilungen Ötlingen und der Stadt Weil: Zwei Autos waren an der Straßenkreuzung aufeinander gekracht, nun galt es, aus jedem „Unfallauto“ einen „Verletzten“ zu bergen.

Björn Wissler, Kommandant der Abteilung Stadt, moderierte das Geschehen, Martinshörner schallten durchs Dorf, und Hand in Hand demonstrierten 24 Kameraden beider Abteilungen, wie man Fahrzeuge sichert, Autotüren, -scheiben und -dächer entfernt und Unfallopfer birgt.

„Nebenher“ wurde deutlich, welchen Körpereinsatz Feuerwehrleute leisten: Beispielsweise dann, wenn es gilt, mit Atemschutzausrüstung in der prallen Sonne auszuharren.