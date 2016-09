Zum dritten Mal in Folge reiste das Challenge-Team der Freiwilligen Feuerwehr Weil nach Berlin, um dort an dem feuerwehrspezifischen Wettkampf, dem „Firefighter Combat Challenge“, teilzunehmen (wir berichteten kürzlich über das 2014 gegründete Weiler Challenge-Team). Von Renate Wendt Weil am Rhein/Berlin.Die neunköpfige Truppe ist wieder aus Berlin zurückgekehrt und mit dem dort erzielten Ergebnis, einer guten mittleren Platzierung, zufrieden (siehe auch Info). Dem Feuerwehr-Sportbeauftragten Pascal Kirn zufolge haben sich „die Erwartungen erfüllt“, sodass sich das regelmäßige Training bei der Weiler Feuerwache gelohnt habe. Immerhin stellten sich mit dem Weiler Team bei dem zweitägigen Wettkampf auf dem stillgelegten Flugplatz Tempelhofer Feld insgesamt 700 Feuerwehrleute aus acht europäischen Ländern, darunter auch die Roche-Werkfeuerwehr aus Basel, den speziellen Aufgaben und Anforderungen. Die „Firefighter Combat Challenge“ ist ein in den USA einst aus einer physischen Leistungsstudie her über die häufigsten Tätigkeiten einer Feuerwehr 1991 entstandener Wettkampf. Seit dem Jahr 2007 wird dieser Wettkampf, gestaltet in Form eines Parcours, auch in Deutschland veranstaltet. Mit dem Flugzeug reiste die Gruppe zunächst nach Berlin-Schönefeld, um von dort aus mit der U-Bahn in ein Hotel in Charlottenburg zu fahren. Am Tag darauf ging es dann für die Weiler Feuerwehrleute ab 9 Uhr am Vormittag auf dem Tempelhofer Feld los: In zwei Staffeln (jeweils vier und fünf Teilnehmer) zu zweit als Tandem sowie mit fünf Einzelläufern wurden die Wettkämpfe bestritten. Dabei musste mit einem 19 Kilo schweren Schlauchpaket die Treppen eines zwölf Meter hohen Turms bestiegen und einen ebenso schweren Schlauch auf diesen Turm hochgezogen werden. Danach ging es wieder nach unten, um mit einem Hammer an der sogenannten „Keiser-Force-Machine“ ein 72,5 Kilo schweres Gewicht um 1,50 Meter zu verschieben. Nach einer 40 Meter langen Slalomstrecke war ein Ziel mit einem Wasserstrahl aus einem 20 Meter weit ausgezogenem Schlauch zu treffen. Den Schluss bildete dann das Tragen einer 90 Kilo schweren Menschenattrappe (genannt „Dummy“) über eine Strecke von 30 Metern. Nach dem Wettkampf gab es Zeit für einen Stadtbummel, Restaurantbesuch und Gelegenheit, sich mit anderen Feuerwehrkameraden von den vielen Mitstreitern zu treffen, mit denen bereits freundschaftliche Kontakte bestehen. Dazu gehört unter anderem die Berliner Feuerwehr, bei denen das Weiler Team schon übernachtete, sowie die Kameraden der Roche-Feuerwehr.