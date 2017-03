Weil am Rhein Finale gemeistert

Weil am Rhein. Eine Schülermannschaft des Kant Gymnasiums Weil am Rhein hat das Landesfinale von Jugend trainiert für Olympia in der Sportart Badminton gewonnen.

Nachdem die Mannschaften des Kant Gymnasiums in den vergangenen Jahren im Regionalentscheid ausgeschieden sind, konnten in diesem Jahr zwei Mannschaften das Landesfinale erreichen. Am Landesfinale in Hausach nahmen Schulen aus den Regierungsbezirken Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart und Tübingen teil.

In der Altersklasse Wettkampf zwei (Jahrgang 2000 und jünger) starteten Jan Neuser, Doreen van der Hoofd, Florian Sigmund und Roman Schmid. Sie erreichten im ersten Spiel ein 3:3 gegen die Mannschaft der Wilhelm-Ganzhorn-Schule. Durch das bessere Satz- und Punkteverhältnis konnte der Sieg verbucht werden. Gegen die Marian-Gemeinschaftsschule und den Schulverbund Süßen Realschule setzte sich die Weiler Mannschaft klar mit 5:1 und 6:0 durch. Mit diesen beachtlichen Resultaten errangen die Kant-Gymnasiasten den Titel des Baden-Württembergischen Landesmeisters.

In der Altersklasse Wettkampf drei (Jahrgang 2002 und jünger) gingen Marlon Habeck, Luis Xander, Annabel Sigmund, Tabea Liesert, Barbara Mazurkiewicz an den Start. Das erste Spiel gegen das Bergstraßen-Gymnasium aus Hemsbach wurde mit 2:4 abgegeben. In den Spielen gegen das Progymnasium Althausen und dem Schulzentrum Tauberbischofsheim wurde jeweils ein 3:3 erreicht. Mit diesen Resultaten errang diese Mannschaft einen dritten Platz in der Gesamtwertung.

Betreut wurden die Mannschaften von Florian Böhler und Silvia Neuser.