Weil am Rhein (sif). Ein Rekordjahr: So viel Gewerbesteuer wie im vergangenen Jahr, nämlich 21,3 Millionen Euro, hat die Stadt noch nie eingenommen. Und das Finanzpolster war zum Ende des Jahres mit 36 Millionen Euro liquiden Mitteln auch noch nie so dick. 2016 kann die Stadt Weil als ein finanziell sehr gutes Jahr verbuchen. Das verdeutlichte Stadtkämmerer und Bürgermeister Rudolf Koger am Montagabend im Finanzausschuss, als er den Kämmereibericht für das vierte Quartal 2016 präsentierte.

Mit 21,3 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen lag die Stadt zum Jahresende um 6,5 Millionen Euro über dem Ansatz. Ein deutliches Plus von 1,2 Millionen Euro auf 12,8 Millionen Euro gab es auch bei den Schlüsselzuweisungen. Und statt der geplanten sechs Millionen Euro, die dem Vermögenshaushalt zugeführt werden können, sind es nun 19,5 Millionen Euro.

Diese deutliche Erhöhung hängt laut Koger mit dem neuen Haushaltsrecht zusammen. Danach dürfen weder Haushaltsreste noch Budgets übertragen werden. Aufgrund der guten Finanzlage kann die Stadt darauf verzichten, die geplanten 4,1 Millionen Euro aus den allgemeinen Rücklagen zu entnehmen.

Ungeachtet der sehr guten Finanzlage weist Bürgermeister Koger gegenüber unserer Zeitung darauf hin, dass mit Blick auf die anstehenden Aufgaben und Projekte wie zum Beispiel Dreizack, Ortssanierung Friedlingen, Rheinparkerweiterung, Heldelinger Unterführung oder Nordwestumfahrung die Mehreinnahmen auch benötigt werden.