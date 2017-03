Weil am Rhein Firma Allweier 90 Jahre alt

Das Familienunternehmen Allweier, ein in der Region bekanntes Baugeschäft, feiert seinen 90. Geburtstag: Die Firma besteht in dritter Generation und unterhält neben dem Hauptsitz in Weil am Rhein eine Niederlassung in Kandern. Mit einem einem Zwei-Mann-Betrieb hatte alles angefangen, heute hat das Baugeschäft 25 Mitarbeiter.

Weil am Rhein. Geschäftsführer sind Jürgen Allweier und seit dem 1. Januar 2016 außerdem sein langjähriger Mitarbeiter Dietmar Bauer, der zugleich auch Mitinhaber ist. Bauer war am 1. September 1983 als Lehrling in den Betrieb eingetreten und später nach erfolgreicher Meisterprüfung als Bauleiter beschäftigt. Jürgen Allweiter freut sich, dass mit seinem Neffen Fridolin Allweier, der derzeit eine Lehre als Maurer absolviert und im Sommer seine Gesellenprüfung ablegt, die vierte Generation bereitsteht. Im Baugeschäft Allweier sind fast alles langjährige Mitarbeiter beschäftigt, was auch Ausdruck eines guten Betriebsklimas ist. Galvagno Vincenzo ist beispielsweise seit 49 Jahren bei Allweier tätig. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit aller Mitarbeiter liegt bei 16 Jahren. Statt einer Feier zum runden Geburtstag erhalten alle Mitarbeiter ein zusätzliches „Jubiläumsgeld“ wie Jürgen Allweier sagt.

Friedrich Allweier hatte am 19. März 1927 mit einer Anzeige in dieser Zeitung unter dem Titel „Geschäfts-Empfehlung“ der Öffentlichkeit die Gründung eines Baugeschäftes mitgeteilt.

Der Anfang war, bedingt durch die Wirtschaftslage, äußerst schwierig. Mit viel Fleiß gelang es Friedrich Allweier, den Betrieb bis zu seiner Einberufung stetig aufzubauen. Allweier geriet im April 1945 in Kriegsgefangenschaft. Sein Sohn Erwin Allweier, der seit 1944 im elterlichen Betrieb als Maurerlehrling beschäftigt war, begann im Mai 1945 mit einem weiteren Mitarbeiter das Geschäft erneut aufzubauen.

Nach dem Tod des Vaters in Kriegsgefangenschaft gab es für Erwin Allweier schon in jungen Jahren eine große Herausforderung, nämlich den Betrieb mit seiner Mutter zu führen. Dies tat er mit viel Geschick, handwerklichem Können und unternehmerischen Weitblick.

1951 übernahm er als Alleininhaber das Geschäft und legte 1953 vor der Handwerkskammer Freiburg die Meisterprüfung im Maurerhandwerk ab.

1959 wurde in Kandern eine Niederlassung gegründet, die Belegschaft betrug Anfang 1960 etwa 60 Mitarbeiter

Das Baugeschäft konnte sich in all den Jahren dank umsichtiger Führung stets gut behaupten. Jürgen Allweier, gelernter Kaufmann und Maurermeister und seit 1997 Geschäftsführer, spricht von einer zufriedenstellenden Auftragslage.

Er ist dem Wahlspruch seines Großvaters treu geblieben, für die Kundschaft nicht nur größere Aufträge wie Industriebauten, Hallen, Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, sondern auch Instandhaltungs-, Umbau- und Reparaturarbeiten auszuführen. „Auf die Kunden- und die Kundendienstpflege legen wir großen Wert “ sagt Jürgen Allweier, dem auch die Ausbildung von Nachwuchskräften ein wichtiges Anliegen ist.